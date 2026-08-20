عاجل .. بالأسماء مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بخط «طنطا - قطور»

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ قطور " بمحافظة الغربية مساء اليوم مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعه الزائده وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث



وأفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بطنطا أن أسماء المصابين كل من إبراهيم احمد شعبان 14 سنة وجني محمد شعبان 14 سنة وعبد العزيز مهنا 52 سنة و اشرف جمال عبد الكريم وجميعهم مصابين بينما جاء اسماء الضحايا المتوفين كل من أحمد إبراهيم شعبان 45 سنة و المحمدي لطفي شعبان 62 سنة ونيرمين المحمدي شعبان 38 سنة وجميعهم داخل مشرحة مستشفي قطور.

اسماء الضحايا المتوفين والمصابين

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تصادم سيارتين ملاكي بخط "طنطا - كفر بلضم - قطور" بسبب السرعة الزائده مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بنطاق دائرة المركز.

تحرّك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى قطور العام.

نقل الضحايا إلى طوارئ مستشفي قطور

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحرّي حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.