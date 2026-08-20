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الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة حتى الثلاثاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة حتى الثلاثاء

الارصاد
الارصاد
باسنتي ناجي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 21 أغسطس وحتى الثلاثاء 25 أغسطس 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات مئوية.

طقس حار 

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع أجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطب ليلًا على أغلب المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و36 درجة على السواحل الشمالية، ومن 36 إلى 39 درجة على القاهرة والوجه البحري، ومن 37 إلى 40 درجة على شمال الصعيد، ومن 40 إلى 42 درجة على جنوب الصعيد.

كما حذرت الهيئة من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد يعمل على تلطيف الأجواء مساءً ببعض المناطق. وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.

الارصاد درجه حراره الارصاد الجويه المصرية

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