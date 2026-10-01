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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة يجتمع مع التوأم.. ويؤكد: لا صراع أو تربص من اتحاد الكرة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل الاجتماع المرتقب بين هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، لمناقشة عدد من الأحداث التي شهدها معسكر الفراعنة الأخير.

وأوضحت المصادر أن أبو ريدة سيطلب من التوأم تقديم تقرير شامل عن كل ما حدث خلال المعسكر، على أن يتضمن التقرير التفاصيل الخاصة بالوقائع والأحداث التي جرت داخل المنتخب، وذلك قبل مناقشة عدد من النقاط بصورة مباشرة خلال الاجتماع.

وأكدت المصادر، أن رئيس اتحاد الكرة سيحرص خلال الجلسة على مناقشة الجهاز الفني في وقائع محددة، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الاتحاد لا يسعى إلى الدخول في صدام مع الجهاز الفني أو التأثير على عمله.

وأشارت المصادر إلى أن أبو ريدة يتفهم أسباب غضب خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، تجاه بعض الوقائع التي حدثت، لكنه لا يؤيد قيام أي مسؤول بتسريب تفاصيل الخلافات أو الوقائع إلى وسائل الإعلام، كما أنه لا يفضل التعبير عن تلك الأمور بصورة معلنة خارج الأطر الرسمية.

وشددت المصادر، على أن أبو ريدة سيؤكد لحسام وإبراهيم حسن خلال الاجتماع أنه لا يوجد أي صراع أو تربص من جانب اتحاد الكرة تجاههما، وإنما توجد قواعد وأسس تحكم العلاقة بين الطرفين، خاصة أن الجهاز الفني يعمل وفق تعاقد رسمي مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضافت أن أبو ريدة يفضل أن تظل المناقشات مع التوأم داخل الإطار المؤسسي الذي يجمع اتحاد الكرة بأحد عناصر منظومته، وهو منتخب مصر، دون تدخل أي أطراف أخرى في الوقت الحالي.

وتسعى إدارة اتحاد الكرة إلى احتواء أي خلافات أو أزمات ظهرت خلال الفترة الماضية، والحفاظ على استقرار المنتخب الوطني، مع التأكيد على أن جميع الملفات سيتم التعامل معها من خلال القنوات الرسمية وبعيدًا عن التصعيد الإعلامي.

منتخب مصر حسام حسن اتحاد الكرة اخبار الرياضة

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