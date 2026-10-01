شوبير يكشف كواليس أزمة منتخب مصر واتحاد الكرة: «العلاقة ما زالت باردة»

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود حالة من التوتر في العلاقة بين اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر، مطالبًا بتصفية الأجواء خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «أتمنى تصفية الأجواء ما بين اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر، يكون في جلسة سريعة ما بين المسؤولين، المهندس هاني أبو ريدة شاطر في ده، وبين حسام وإبراهيم والجهاز المعاون في المنتخب».

وأضاف: «في حتة غصة كده في القلب ناحية الاتحاد، حاسين إن بعد مباراة أنجولا كان في تجاهل تام بالنسبالهم، وكانوا مستغربين ده جدًا، ليه هذا التجاهل؟ إحنا قصرنا في إيه أو غلطنا في إيه؟».

وتابع: «فكانوا شوية مضايقين وزعلانين، فالعلاقة كانت باردة الفترة اللي فاتت، وما زالت باردة حتى هذه اللحظة».