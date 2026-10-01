موسكو تشن أكبر هجوم ضد شبكات الكهرباء في أوكرانيا.. وتدمر جسرا رئيسيا في كييف

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، إن طائرتين روسيتين مسيرتين أصابتا جسراً رئيسياً يربط بين شرق كييف وغربها.



هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة



وشنت روسيا هجمات واسعة النطاق ضد شبكة الكهرباء الأوكرانية، مستهدفة منشآت رئيسية في كييف ومدن رئيسية أخرى في جميع أنحاء البلاد، فيما يعد أحد أكبر الهجمات على الطاقة منذ أشهر.



7 قتلى وانقطاعات طارئة في كييف و3 مناطق



وأعلن مسؤولون الأربعاء مقتل سبعة أشخاص في أحدث الهجمات، ما دفع شركة "أوكرينيرجو" الحكومية المشغلة لشبكة الكهرباء إلى فرض انقطاعات طارئة للتيار في كييف وثلاث مناطق أخرى، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة ليلاً في العاصمة خلال الأيام المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي الأربعاء عبر تيليجرام: "شنت روسيا ضربات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة".

وأضاف كوريتسكي: "منذ الصيف، لم يمر يوم تقريباً دون أن يهاجم العدو البنية التحتية للطاقة. لكن مثل هذا الهجوم الضخم والمنسق حدث لأول مرة منذ نهاية موسم التدفئة الأخير".

الدفاع الروسية تعلن ضربة واسعة بأسلحة دقيقة ومسيرات

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" باستخدام أسلحة أرضية عالية الدقة وطائرات هجومية بدون طيار على مركز اتصالات في كييف، بالإضافة إلى منشآت نظام الطاقة الأوكرانية والبنية التحتية لميناء إزمايل في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة أوديسا.

وكانت الوزارة صرحت في أواخر أغسطس بأنها تستعد لقصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا كجزء من رد روسيا على الهجمات الأوكرانية على منشآتها للوقود والطاقة.

زيلينسكي: سنجعل الشتاء مؤلماً لروسيا

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن كييف ستجعل الشتاء مؤلماً للغاية بالنسبة لروسيا إذا لم يتمكن الجانبان من الاتفاق على هدنة في مجال الطاقة.

وقال زيلينسكي في 23 سبتمبر: "يدرك الأوكرانيون أن هذا الشتاء قد يكون قاسياً جداً بالنسبة لنا. ولكن رداً على ذلك، لن يكون أمامنا خيار سوى أن نجعله مؤلماً لروسيا أيضاً".