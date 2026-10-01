قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2026، بشأن تعيين عدد من خريجات وخريجي كليات الحقوق في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المنعقدة في 27 سبتمبر 2026، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

وتضمن القرار تعيين مندوب مساعد من خريجات دفعة 2017، و8 من خريجات وخريجي دفعة 2019، و3 من خريجات دفعة 2020، و271 من خريجات وخريجي دفعة 2021، بإجمالي 283 مندوبًا مساعدًا.

كما حدد القرار أقدمية المعينين وفقًا للدفعات والقرارات الجمهورية السابقة المنظمة لتعيين أقرانهم في درجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، ونص على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.

وفيما يلي أسماء المعينين وفقا للترتيب الوارد في القرار:

أولا: خريجة دفعة 2017

1. نوران جمال محمد عبد الحكيم.

ثانيًا: خريجو دفعة 2019

1. ياسمين ضياء الدين صبحى صالح.

2. شيماء محمد خيرى محمد.

3. أحمد شعبان عبد الرحمن محمد.

4. يارا حازم حسن عبد الونيس.

5. هبه أحمد حسين محمد الصياد.

6. آية الله طه أحمد أحمد الدغيدي.

7. ريم فتحي محمود على.

8. أحمد سند صابر محمود.

ثالثا: خريجات دفعة 2020

1. مريم عادل محمود عماره.

2. شروق مختار عبد الهادي عفيفي نصر شاهين.

3. غفران أحمد محمد خليفة.

رابعا: خريجو دفعة 2021

1. نورهان رضا محمود العبد.

2. هند بليغ حمدي محمود الخياط.

3. محمد حسين حنفي إبراهيم عمر.

4. غادة محمد إبراهيم محمد موسى.

5. فاطمة عزت عبده عبد الجليل الخولي.

6. أمنية صبري صبري مصطفى نواره.

7. أميرة محمد مصطفى محمود.

8. أمنية رضا ربيع السيد الفولي الرملاوي.

9. سهام نصر عبد الصمد بسيونى.

10. منى فؤاد محمد إبراهيم.

11. هايدي أحمد الشبلي عبد العليم.

12. سلمى أحمد عبد الغفار صالح.

13. شيماء اشرف محمود عباس حسين.

14. أحمد عبد العزيز موسى حسن الزناتى.

15. إبراهيم فوزي إبراهيم أبو المجد غازي.

16. خلود أيمن عبد الرحيم محمد.

17. آيه جمال على حمزه.

18. فؤاد رضا فؤاد الدمنهوري.

19. نورهان عبد الفتاح حسن عبد الحميد.

20. ندى السيد أبو الفتوح إسماعيل.

21. إيمان محمد القطب القطب إبراهيم هليل.

22. ندى حميده السيد عبد الغنى.

23. دعاء حسن علي عبد الهادي.

24. مصباح إبراهيم عبد الله عيد.

25. هوارى أشرف عامر أحمد.

26. رحاب أحمد موسي محمد عدس.

27. محمد عنتر محمد طلحه إسماعيل.

28. محمد عتريس رزق عبد الونيس.

29. نورا مجاهد مجاهد إسماعيل سليمان.

30. منة الله محمود أحمد دسوقي شلبي.

31. عمر فتح الله السيد أحمد.

32. عاطف عثمان صالح عثمان.

33. هاجر محمد ممدوح سيد أحمد عبد الحميد.

34. أحمد جمال محمد مليجي.

35. أحمد جمال عبده محمد.

36. أميمه صلاح مصطفى أبو شادي.

37. أحمد إبراهيم عبد العليم السيد.

38. باسل أحمد محمد عبد الصادق محمد.

39. هدي جمال عزت عبد الغني.

40. أحمد محمد رشاد محمد عبده.

41. امانى سلامه سيد سعد.

42. دعاء أحمد محمد علي.

43. موسى فؤاد موسى الفقى.

44. نادين هشام عماد الدين محمد.

45. ندى عمرو أحمد توفيق.

46. ميرفت مصطفي محمود محمد الزيني.

47. ياسمين محمد السيد عبد المنعم عبد الهادي.

48. إسراء عمر عبد العزيز فهمى.

49. مصطفى محمد جلال محمد موسى.

50. إسلام سيف النصر محمد الطيب أحمد.

51. هدي عبد المنعم حسين أحمد.

52. منه الله إسلام عبد المجيد حسنين.

53. أحمد قدري محمد محمود.

54. سالي محمد علي علي عبد الواحد.

55. محمد كمال عبد الصمد بسيوني.

56. مى محمود معوض عتربي.

57. صلاح الدين رشاد ماضي أبو المعاطي الشرقاوي.

58. فاطمة أحمد العربي الضمراني.

59. نورهان محمد باهى عبد العاطي المعناوي.

60. أحمد محمد أسامة شاكر أحمد نصار.

61. سلمى محمد جاد عبد الغني.

62. محمد قاسم عبد الحميد عبد العزيز.

63. سلوى أحمد عبد المولى عبد اللاه بدر.

64. محمد على سعد سعد الفقي.

65. مي أحمد إبراهيم أحمد محمد.

66. محمد محمد الدسوقي محمد.

67. يحي إبراهيم معوض شافعي.

68. منار يسرى عبد العظيم شحاته.

69. آيه صلاح عبد المطلب عبد الجواد أبو صغير.

70. محمد حسين عبد المجيد حسين.

71. عبد العظيم محمود عبد العظيم قناوي.

72. محمد محمود عبد اللطيف خضيري.

73. حسام الدين درويش أبو ضيف درويش.

74. إسلام خلف أحمد خلف.

75. روفيده عصام الدين شحاته عطا.

76. منال شعبان عبد الباقي حسين.

77. مصطفي محمود مصطفي محمود عبد القادر.

78. عمر حسن عبد الله يوسف.

79. محمد عبد الهادي رمضان محمد.

80. أسماء محمد السيد محمد أبو زيد.

81. عبد المنعم إبراهيم عبد المنعم محمد.

82. أميره عيسى عبد الحميد عبد الراضي.

83. محمود وهبه دسوقي السيد.

84. أيمن مجدي صديق محمد مهران.

85. خالد على عامر سلامة.

86. ممدوح إيهاب فوزي سيف على.

87. على السيد منصور محمد المرسى.

88. آيه المليجي أحمد محمد.

89. عبد الفتاح عبد الباقي فرج عبد الباقي.

90. مهند محمد أبو المجد جلال.

91. أحمد جمال أحمد مدين.

92. أحمد سمير شاكر إسماعيل.

93. ندا مصطفى محمود محمد عبد الحميد.

94. عصام سيد عبد الظاهر محمود.

95. محمد عبد الهادي السيد محمد.

96. أحمد مجدى السيد مضاوي.

97. دينا محمد ميري عبد الله.

98. إسراء محي الدين عبد النعيم إسماعيل.

99. أسماء محى الدين أحمد محمدين.

100. عمرو أحمد عبد الغنى أحمد.

101. محمود السيد علي عبد الجواد.

102. حسن عبد الرحمن دقيله عبد الرحمن.

103. مصطفى أحمد سيد أحمد محمد بدوى.

104. حسن عبد المنعم محمد حسانين حمزاوي.

105. نورا محمد علي عبد الباقي.

106. يوسف ناصر يوسف ربيع.

107. محمد أيمن خضيرى عبد الحليم.

108. محمد السيد يوسف مصطفى يوسف زعلوك.

109. منار رضا غيته محمود.

110. محمد أمين عبد الحميد السيد جادالله.

111. عبده سامح عبد الرؤف سعد.

112. عبد الحميد محمد عبد الحميد عيسي.

113. ماهر جميل ماهر حماد.

114. أسماء سعد محمد معوض.

115. محمد محمود فهيم محمود.

116. سميرة صلاح خلف عبد العظيم.

117. حسن محمد على قبيصى.

118. مؤمن سيد عبد الحفيظ أحمد.

119. أحمد عبد الهادي أحمد عبد الرحيم.

120. محمد عزيز لطفى نور الدين.

121. عبد العزيز محمد عبد العزيز سلطان.

122. محمد إبراهيم مبروك الغزيرى.

123. السعيد عبد الدايم محمد عبد الدايم إبراهيم.

124. عبد العزيز عبد الرحيم عبد الغني فهيم.

125. آمال عصام الدين حسن صالح.

126. إبراهيم محى الدين حامد الطويله.

127. ابتسام عبد العاطي نصر حميده.

128. محمد منصور كاظم حماد.

129. عبد الرحمن محمد عبد العال محمد.

130. عبد الرحمن عبد المنعم محمد حسانين حمزاوي.

131. مبروك صبحي سليم موسي علواني.

132. أحمد عبد الناصر محمد أحمد.

133. محمد بدير الراعي بدير مرسى.

134. شيماء عمر عبد الرحيم رسلان.

135. زهرة خلف عبد النظير عبد الرحمن.

136. أحمد شاكر صديق محمد سعيد.

137. إبراهيم سيد إبراهيم سيد درويش.

138. زياد رضا بدر محمد السيد.

139. أحمد محمد محمود علي شحاته.

140. عبد الله إسماعيل عبد الله علي عبد الله.

141. مصطفي محمود رضا حسين.

142. محمد زيدان عبد الستار عبد العظيم.

143. أحمد هشام إبراهيم عبد القادر.

144. أحمد خلف محمد خلف الله.

145. أسامة سعد علي حامد على.

146. نوال عوض بسيونى عوض.

147. هايدى فؤاد عبده أبو عيطة.

148. سهيلة عبد الحليم عطافي عطية جلبط.

149. علي محمد أحمد عبد الرحمن.

150. خالد أبو بكر علي أبو الحسن.

151. فاطمة سعد أحمد محمد.

152. علي السيد يسن عباس محمد.

153. زياد عصام شبل جاد الريس.

154. محمود حمدي جوده عبد المنعم أبو الحسن.

155. عمر جمال عبد الله مرسي.

156. محمود جمال أحمد محمد.

157. أحمد محمد إسماعيل أحمد عبد ربه.

158. أحمد عبد الهادي علي عبد الحافظ.

159. شروق عبد النبي سام درويش.

160. مني رشدي فوزي رشدي.

161. محمد مرعي عبد السلام سيد موسي.

162. نوران محمود عبد العزيز مشرف.

163. تغريد حسين محمود حسن.

164. محمد جمال إبراهيم مصطفي.

165. عبد الحليم محمود يوسف علي.

166. أسماء محمود محمد محمد عبد الحق.

167. محمد صفوت علي علي.

168. أحمد محمد كردي محمد.

169. مصطفى خالد عبد الحميد أحمد.

170. خالد حمدي أحمد عبد الحافظ.

171. عبير محمود عبد العظيم محمد.

172. حازم محمد السيد محمد علي.

173. عبد الرحمن جمال مصطفى عبد العظيم.

174. محمد جابر على إبراهيم سالم.

175. مصطفى جمال محمد محمد نصر.

176. فريد صبري خليل خليل القصاص.

177. عبد الرحمن صابر محمد سباق.

178. مصطفى عرفات عبد الصبور عبد الرحيم.

179. محمود محمد محمود الشيخة.

180. عماد محمد عبد الخالق محمد.

181. أحمد سيد عبد الونيس محمد.

182. محمد مصطفي عمر أحمد.

183. أحمد عمر زكي علي.

184. رانيا بركات محمد محمد صالح.

185. أبانوب منير نصري ثابت.

186. أدهم أحمد عبد الفتاح أصلان.

187. هبه محمد عيد محمد.

188. أحمد عبد الله عبد العزيز عبد العليم.

189. محمد أحمد شاكر حمزه.

190. نهله صبحى فتحات إبراهيم.

191. أحمد روبي عبد النبي محمد.

192. محمد غريب على الشيخ.

193. محمد فهمي عبد المنصف محمد نوفل.

194. منه عماد مجاهد أحمد.

195. عمرو عبد القادر محمد عبد القادر.

196. ميرنا ميلاد نمر ولسن حنين.

197. مشهور محمد عبد الحميد أحمد.

198. إبراهيم سيد عبد الونيس محمد.

199. مصطفي عطيه عبد القادر محمود.

200. محمد بسيوني محمد سليمان الديهي.

201. منار سعد سيد محمود.

202. حسام إسماعيل سلامة معبد.

203. محمود عصام عبد المنعم حسين على.

204. محمد سلامه محمد حسين.

205. عمر مدحت محمد خطاب شعوط.

206. عمرو حمدي عبد التواب زيان.

207. أحمد عربي عبد اللاه إبراهيم.

208. محمود على محمود حسين.

209. محمد مجدى حامد محمد.

210. محمد صلاح رشاد محمد.

211. عصام أحمد كامل محمد المادنه.

212. أحمد عبد الفتاح عبد اللاه إسماعيل عليو.

213. نورهان عبده عبد الحميد محمد تركي.

214. نورا نبيل علي محمد الوقاد.

215. أحمد أمين محمد محمد أمين.

216. فاطمة عزمي عويس محمد.

217. محمود محمد السيد إبراهيم أبو كيلة.

218. مروان عامر عبد المحسن أحمد.

219. داليا محفوظ على أحمد.

220. هبه شعبان محمد فارس.

221. محمد حسين عبد العزيز عيسى.

222. عبد الرحمن علي محمد جاد الرب.

223. هادي فتحي عبد ربه حسين حسين.

224. خالد علي ديب عبد الفتاح.

225. أحمد إبراهيم معروف محمد.

226. عبد الله عادل محمد عبد السلام.

227. ماهيتاب شريف فتحى عبد الباقى.

228. محمود معروف شعبان محمد.

229. رحاب محمد يوسف امام.

230. هبه الله محمد إبراهيم إسماعيل.

231. أحمد حسن محمد علي محمد علي.

232. علاء الدين أحمد لطفي السيد خضر.

233. جهاد عبد الله على عثمان الفقى.

234. محمد خالد كامل محمد حسنين.

235. ياسمين محمد عبد الجواد علي.

236. هايدى سامح مصطفى على برغوت.

237. أماني فايق فخري حزين.

238. رنا أبو الحسن أحمد حسن.

239. مريم أسامة مبروك علي.

240. محمد محسن صابر عبد الله.

241. أحمد محمد أحمد على حامد.

242. هايدي محمد توفيق شتا البريدي.

243. منار هشام محمد لطفي إبراهيم الفخراني.

244. يمني مصطفي إبراهيم الطنطاوي.

245. محمد أحمد معوض قرني برغش.

246. إسراء شوقت عثمان عثمان الستري.

247. شادي جمعه عبد الله عبد الجواد.

248. محمد شريف لبيب علي عارف.

249. إسماعيل إبراهيم مجاهد إسماعيل.

250. أحمد سمير عبد المنعم عبد الرحمن.

251. أحمد مجدى على حسن.

252. محمود حسن حسين بسيس دالي.

253. مصطفى محمد خيرى محمد.

254. إسراء ناصر مصطفى حافظ.

255. يوسف محمد أحمد على محمد.

256. ميرنا ايمن عباس على ريحان.

257. رضوى أحمد ثابت إبراهيم طلبه.

258. ادهم محمد أحمد إبراهيم فرج.

259. زياد اشرف عبد السلام علي أبو خليل.

260. يوسف محمد محمد محمد إبراهيم.

261. محمد إيهاب أحمد عبد الظاهر.

262. محمد عزت عبد الحميد علي السحيمي.

263. أحمد ياسر يحيى محمد عبد المنعم رسلان.

264. عبد الرحمن طه محمود خميس الطباخ.

265. عمر خالد محمد السمدونى.

266. محمد أيمن عبد الستار فريج.

267. محمد حسن حسن على أحمد سليمان.

268. آية شوقي بدوي شحاتة.

269. أحمد محمد محمد الجوهري.

270. عهد أنور محمد إبراهيم شلتوت.

271. محمد نصر حامد محمود أبو جريده.

وصدر القرار برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1448 هـ، الموافق 30 سبتمبر 2026.