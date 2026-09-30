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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز دخول المسجد بالحذاء لذوي الاحتياجات؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة بالحذاء
الصلاة بالحذاء
محمد شحتة

أجاب الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة حول حكم دخول المسجد بالحذاء لعدم قدرته على خلعه، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية راعت الأعذار ورفعت الحرج عن المكلفين.

وأوضح خلال تصريح له، أن الأصل جواز الصلاة بالحذاء إذا كان طاهرًا وخاليًا من أي نجاسة، مستشهدًا بما ورد عن سيدنا النبي أنه صلى بنعليه، ثم أخبره سيدنا جبريل بوجود أذى بهما فخلعهما أثناء الصلاة.

الصلاة داخل المسجد بالحذاء 

وأضاف أن الصحابة رضي الله عنهم اقتدوا بالنبي، فلما رأوه خلع نعليه خلعوا نعالهم، فبيّن لهم بعد الصلاة أن السبب كان وجود أذى، مما يدل على أن الحكم مرتبط بطهارة الحذاء.

وأشار إلى أنه في حالة وجود عذر، كعدم القدرة على خلع الحذاء بسبب حالة صحية، يجوز للمسلم دخول المسجد والصلاة به، بشرط التأكد من نظافته وعدم نقل أي أذى إلى المكان.

وأكد أن الحفاظ على نظافة المساجد واجب، مع مراعاة ظروف أصحاب الأعذار، لافتًا إلى أن الشريعة تقوم على التيسير، خاصة في مثل هذه الحالات.

وشدد على أن حرص السائل على أداء الصلاة رغم ظروفه دليل على الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى يجزيه على صبره ويقبل منه عبادته بإذن الله.

الإفتاء الفتوى حكم دخول المسجد بالحذاء دار الإفتاء الصلاة بالحذاء ذوي الاحتياجات الخاصة

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