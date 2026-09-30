بتهمة النصب على المواطنين .. حبس دجّال بالإسكندرية لزعمه العلاج الروحاني

قررت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الترويج لأعمال الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم قدرته على العلاج الروحاني، بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم، عقب ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت بقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي واستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، واستخدام صفحته في الترويج لأعمال الدجل والشعوذة، وإيهام المواطنين بقدرته على العلاج الروحاني، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.

