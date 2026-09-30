كامل الوزير: في نصف عام 2027 هنركب القطار الكهربائي السريع من السخنة وحتى مطروح

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه كان لدينا حوالي 700 جرار و3000 عربة نقل ركاب بحالة فنية متوسطة وكنا ننقل يوميا 700 ألف راكب يوميا .

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو “ المذاع على قناة “الأولى”: ”قمنا برفع كفاءة قطاع السكك الحديد وننقل يوميا 1.5 مليون راكب يوميا بفضل التطوير داخل القطاع ".



وتابع كامل الوزير: "في عام 2030 سوف ننقل 2 مليون راكب يوميا عبر السكك الحديد"، مضيفا:" حجم نقل البضائع عبر السكك الحديد وصل لـ 10 ملايين طن".

وأكمل الوزير: "نقوم بإنشاء قطار كهربائي سريع صديق للبيئة يسير في الظهير الصحراوي لوادي النيل من العين السخنة للقاهرة ومن أكتوبر حتى أبو سمبل والخط الثالث من قنا وحتى سفاجا والغردقة".

وأوضح: "في نصف عام 2027 هنركب القطار الكهربائي السريع من السخنة وحتى مطروح "، مضيفا:" إحنا هنقدر نزود طاقة النقل في مصر 2.5 مليون راكب".