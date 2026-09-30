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الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد فتوح بعد عرض أهلي بني غازي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد فتوح بعد عرض أهلي بني غازي

احمد فتوح
احمد فتوح
حمزة شعيب

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تفاصيل موقف النادي من العرض المقدم من أهلي بني غازي الليبي للتعاقد مع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يرفض رحيل أحمد فتوح

وقال ماهر غريب، في تصريحات لقناة «مودرن سبورتس»، إن نادي الزمالك تلقى عرضًا رسميًا من أهلي بني غازي يوم 26 سبتمبر الجاري، لضم أحمد فتوح.

وأوضح: «مع وصول العرض تم التواصل مع وكيل اللاعب وإبلاغه بأن أحمد فتوح ليس مطروحًا للبيع أو الإعارة بشكل نهائي».

وأكد غريب أن إدارة الزمالك تتمسك باستمرار اللاعب مع الفريق، مشيرًا إلى أن فتوح يمثل أحد العناصر المهمة داخل صفوف القلعة البيضاء.

موعد فتح ملف تجديد فتوح

وعن موقف تجديد عقد أحمد فتوح، أوضح مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن اللاعب يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خاصة أن عقده الحالي مع الزمالك يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف أن ملف تجديد عقد فتوح سيتم فتحه في التوقيت المناسب، أسوة بباقي اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الفريق.

عرض تركي سابق لضم اللاعب

وكشف ماهر غريب عن تلقي أحمد فتوح عرضًا من أحد الأندية التركية في بداية الموسم، موضحًا أن إدارة الزمالك رفضت العرض رغم أنه كان أعلى من العرض المقدم حاليًا من أهلي بني غازي.

وأشار إلى أن تمسك إدارة النادي والجهاز الفني باستمرار فتوح داخل الفريق سيكون له انعكاس إيجابي على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يفتح ملفات تجديد العقود

وتطرق غريب إلى ملف تجديد عقود اللاعبين، موضحًا أن هناك أكثر من 8 أو 9 لاعبين تنتهي عقودهم مع الزمالك، مشددًا على أن النادي سيتعامل مع كل ملف وفقًا لمصلحة الفريق وما قدمه كل لاعب خلال الفترة الماضية.

الزمالك ينفي ضغط فتوح للرحيل

ونفى مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك وجود أي ضغوط من جانب أحمد فتوح من أجل الرحيل عن النادي بعد وصول عرض أهلي بني غازي.

وأكد أن اللاعب يركز حاليًا مع منتخب مصر خلال مهمته الدولية، مشيرًا إلى أن فتوح معروف بحبه لنادي الزمالك، ولا توجد رغبة لديه في الضغط من أجل الرحيل عن الفريق.

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