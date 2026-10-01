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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد الصاوي: محدش أذاني في حياتي قد منا أذيت نفسي بسبب أخطائي

خالد الصاوي
خالد الصاوي
هاني حسين

حلّ الفنان خالد الصاوي ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج "من ماسبيرو" المذاع على قناة "الأولى".

وقال خالد الصاوي: "مقدرش أفصل نفسي عن التراث المصري وأنا راضٍ عمّا قدّمته في مشواري الفني وحاسس إن الجمهور راض على ما قدمته في مشواري الفني ".

وأضاف خالد الصاوي : "ممثلين كبار لهم بصمات مهمة جدًا ولهم اهتمامات سياسية ومواقف معلنة ".

وتابع خالد الصاوي: "اللي بيخاف مش بيعمل حاجة وانا اكتر حد بخاف منه هو أنا ومحدش أذاني في حياتي قد منا أذيت نفسي بسبب أخطائي".


وأكمل خالد الصاوي: "الاندفاع هو السبب الرئيسي وراء الأخطاء التي وقعت فيها طوال حياتي". 
 

الصاوي خالد الصاوي اخبار التوك شو مصر رامي رضوان

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