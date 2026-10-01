خالد الصاوي: محدش أذاني في حياتي قد منا أذيت نفسي بسبب أخطائي

حلّ الفنان خالد الصاوي ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج "من ماسبيرو" المذاع على قناة "الأولى".

وقال خالد الصاوي: "مقدرش أفصل نفسي عن التراث المصري وأنا راضٍ عمّا قدّمته في مشواري الفني وحاسس إن الجمهور راض على ما قدمته في مشواري الفني ".

وأضاف خالد الصاوي : "ممثلين كبار لهم بصمات مهمة جدًا ولهم اهتمامات سياسية ومواقف معلنة ".

وتابع خالد الصاوي: "اللي بيخاف مش بيعمل حاجة وانا اكتر حد بخاف منه هو أنا ومحدش أذاني في حياتي قد منا أذيت نفسي بسبب أخطائي".



وأكمل خالد الصاوي: "الاندفاع هو السبب الرئيسي وراء الأخطاء التي وقعت فيها طوال حياتي".

