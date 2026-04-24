الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكريم خالد الصاوي ورياض الخولي .. 90 صورة من افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

انطلقت اليوم الجمعة 24 أبريل، فعاليات الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، والتي تقام في الفترة من 24 أبريل وحتى الأول من مايو 2026، بقاعة النيل التابعة للآباء الفرنسيسكان بالمركز الكاثوليكي للسينما.

وشهد حفل افتتاح الدورة 74 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، تكريم عدد من النجوم، منهم: (خالد الصاوي، سماح أنور، رياض الخولي، وصابرين، وآخرون). 

ويحمل المهرجان هذا العام طابعًا خاصًا، حيث يشهد تكريم نخبة من أبرز نجوم وصُنّاع السينما والإعلام الذين أثروا الساحة الفنية بإبداعاتهم. فقد قررت إدارة المهرجان منح جوائز الريادة السينمائية لكل من خالد الصاوي، صابرين، رياض الخولي، وسماح أنور، تقديرًا لمسيرتهم الطويلة وإسهاماتهم البارزة في الفن.

كما تتضمن قائمة المكرّمين منح جائزة المركز الخاصة للدكتورة غادة جبارة، فيما يحصل السيناريست مجدي صابر على جائزة فريد المزاوي، وينال المخرج مجدي أحمد علي جائزة الأب يوسف مظلوم. وفي مجال الإعلام، يكرم المهرجان الإعلامي أسامة منير بجائزة التميز الإعلامي.

وفي إطار دعم الإبداع الفني بمختلف تخصصاته، تشمل جوائز هذا العام تكريم الفنان محمد الصاوي، والموسيقار خالد حماد، والفنانة جومانا مراد، والناقدة ماجدة موريس، ومدير التصوير مازن المتجول، تقديرًا لإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني.

كما أولت إدارة المهرجان اهتمامًا بالمواهب الشابة، حيث قررت منح الجائزة التشجيعية للفنان الصاعد أحمد غُزّي، في خطوة تعكس دعم الأجيال الجديدة وتشجيعها على الاستمرار في الإبداع.

وعلى صعيد المسابقة الرسمية، اختارت اللجنة العليا ستة أفلام فقط من بين 38 عملًا سينمائيًا تم عرضها خلال العام، وفق معايير فنية وإنسانية وأخلاقية دقيقة. وتضم القائمة أفلام: “6 أيام” للمخرج كريم شعبان، و“سنو وايت” للمخرجة تغريد عبد المقصود أبو الحسن، و“ضي (سيرة أهل الضي)” للمخرج كريم الشنّاوي، و“هابي بيرث داي” للمخرجة سارة جوهر، و“فيها إيه يعني؟!” للمخرج عمر رشدي حامد، و“دخل الربيع بيضحك” للمخرجة نهى عادل.

وتضم لجنة تحكيم هذه الدورة مجموعة من أبرز الأسماء في الوسط الفني، حيث تترأسها المخرجة كاملة أبو ذكري، وتشارك في عضويتها كوكبة من النجوم والخبراء، من بينهم الفنان أشرف عبد الباقي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة سولاف فواخرجي، والكاتبة مريم نعوم، ومدير التصوير بيشوي روزفلت، والمونتيرة منى ربيع، والموسيقار تامر كروان، إلى جانب مهندس الديكور فوزي العوامري.
ويؤكد انطلاق هذه الدورة استمرار دور المهرجان كمنصة فنية رائدة تحتفي بالقيم الإنسانية والإبداع الحقيقي، وتسلط الضوء على الأعمال التي تجمع بين الجودة الفنية والرسالة الهادفة، في مشهد يعكس حيوية السينما المصرية وتطورها المستمر.

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

منع دخول طالبات الأزهر بالهاي لايتر

بعد منع دخول الهاي لايتر.. جامعة الأزهر توضح ضوابط تفتيش الطالبات

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

الخبز المجمد

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟ حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

سفير الإمارات يستقبل مسؤول العلاقات في مجموعة موانئ دبي

سفير الإمارات يستقبل مسئول العلاقات الحكومية في مجموعة موانئ دبي

جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على لبنان بعد هجوم مسيرات من حزب الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن

بالصور

مرض الكبد الدهني يهدد الملايين حول العالم .. 1.8 مليار شخص معرضون للإصابة بحلول 2050

مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني
مرض الكبد الدهني

كيفية تنظيف فروة الرأس بالطرق الصحيحة للحصول على شعر صحي ولامع

طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

