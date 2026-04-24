مصادر إيرانية : لا حوار مع أمريكا حالياً .. ونستعد لأي تصعيد

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تأكيدها عدم وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تناول مصدر أمني سياسي في إيران الوضع الراهن للحرب في حديث مع شبكة "الميادين" التابعة لحزب الله، قائلاً: "تدرك طهران جيداً استراتيجية المحور الأمريكي الإسرائيلي لكسب الوقت، وتعتبر وقف إطلاق النار مجرد هدنة تكتيكية، وتستعد طهران لأي سيناريو خطير".

من جانب آخر، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم ، الجمعة، وصول وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى إسلام آباد.

وأشارت شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم إلى أنه كان في استقبال الوفد الإيراني لدى وصوله نائبُ رئيس الوزراء، عضو مجلس الشيوخ، وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش، المشير عاصم منير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

يُذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في باكستان قد جرت في 11 أبريل 2026 ولكنها لم تسفر عن نتائج حاسمة، حيث ظلت القضية النووية وملف مضيق هرمز إلى جانب قضايا أخرى عالقة على طاولة المحادثات.



