2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ارتفع سعر الذهب في مصر مع تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، على مستوى محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب زيادة بلغت 225 جنيهًا في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس الأول، بينما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه، مدعومًا بصعود الأوقية عالميًا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الضربات العسكرية المقررة ضد إيران.

ويأتي هذا الارتفاع في سعر الذهب في مصر بعد أيام من التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق، مما دفع العديد من المواطنين إلى التحرك لشراء الذهب قبل موجة الصعود الجديدة، خاصة مع اقتراب عطلة رأس السنة الهجرية وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر (آخر تحديث)

سجل سعر الذهب في مصر في آخر تحديث له مساء اليوم الجمعة القيم التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24: 7142 جنيهًا للشراء و7074 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22: 6547 جنيهًا للشراء و6484 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارًا): 6250 جنيهًا للشراء و6190 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18: 5357 جنيهًا للشراء و5305 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب: 50 ألف جنيه للشراء و49.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب عالميًا: 4200 دولار للشراء و4199 دولارًا للبيع.



سعر الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة

وزن 1 جرام: 6200 جنيه للشراء، 6250 جنيه للبيع.

وزن 5 جرام: 31000 جنيه للشراء، 31250 جنيه للبيع.

وزن 10 جرام: 62000 جنيه للشراء، 62500 جنيه للبيع.

وزن 25 جرام: 155000 جنيه للشراء، 156250 جنيه للبيع.

وزن 50 جرام: 310000 جنيه للشراء، 312500 جنيه للبيع.

وزن 100 جرام: 620000 جنيه للشراء، 625000 جنيه للبيع.

وزن 150 جرام: 930000 جنيه للشراء، 937500 جنيه للبيع.

وزن 200 جرام: 1,240,000 جنيه للشراء، 1,250,000 جنيه للبيع.

وزن 250 جرام: 1,550,000 جنيه للشراء، 1,562,500 جنيه للبيع.

لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم؟

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنسبة 2% متأثرًا بصعود المعدن الأصفر عالميًا، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات العسكرية المقررة ضد إيران، مما خفف من المخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ومن رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش أمس، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 4153.71 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أواخر نوفمبر الماضي في وقت سابق من الجلسة، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.5% عند التسوية لتسجل 4114 دولارًا.

قرار ترامب يشعل أسعار الذهب

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ألغى الضربات التي كانت مزمعة ضد إيران اليوم، بعد ساعات من تهديده بمزيد من القصف وتعبيره عن رغبته في "الاستيلاء" على جزيرة خارك مركز تصدير النفط.



هذا القرار خفف حدة التوترات الجيوسياسية مؤقتًا، لكنه دفع المستثمرين إلى الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن تحسبًا لأي تصعيد مستقبلي.

الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع في سعر الذهب في مصر

من المهم عند متابعة سعر الذهب في مصر الانتباه إلى الفارق بين سعري الشراء والبيع ففي عيار 21، يبلغ سعر الشراء 6190 جنيهًا بينما سعر البيع 6250 جنيهًا، بفارق 60 جنيهًا.

وهذا الفارق يمثل هامش ربح التاجر ويغطي مخاطر تقلب الأسعار خلال اليوم وتختلف هذه الفروق من عيار لآخر ومن محل صاغة لآخر.

نصائح للمشترين في ظل ارتفاع أسعار الذهب

لا تندفع وراء الارتفاع: إذا كنت ترغب في الشراء للادخار، فقد يكون الارتفاع الحالي مؤقتًا.

قارن بين محلات الصاغة: المصنعية تختلف بشكل كبير بين المحلات، لذا قارن قبل الشراء.

انتبه للفارق بين الشراء والبيع: إذا كنت تخطط للبيع لاحقًا، احسب الفارق جيدًا.

تابع النشرات اليومية: سعر الذهب في مصر يتغير بسرعة، لذا تابع التحديثات أولًا بأول.

استغل الارتفاعات للبيع: إذا كنت تمتلك ذهبًا وتخطط لبيعه، فقد يكون الوقت مناسبًا.

توقعات سعر الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الذهب أن يواصل سعر الذهب في مصر التحرك في نطاق متقلب خلال الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة في الملف الإيراني، بالإضافة إلى انتظار قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وفي حال استمرار التوترات الجيوسياسية، قد يشهد الذهب مزيدًا من الارتفاعات.