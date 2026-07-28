مقترح مبدئي لأجندة الموسم المقبل على طاولة اتحاد الكرة

عقد اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماع تنسيقي بين لجنة المسابقات الرئيسية ورابطة الأندية المحترفة، بحضور شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد، وممثل الرابطة في الاجتماع، طه عزت، رئيس لجنة المسابقات، ومن جانب لجنة المسابقات الرئيسية، سيد بخيت، رئيس اللجنة، وناصر فراج، نائب رئيس اللجنة.

وناقش الاجتماع المقترح المبدئي لأجندة الموسم المقبل 2026/2027، على أن يتم اعتماد الاجندة بشكل نهائي الخاصة بالموسم الجديد عقب الاجتماع المقرر عقده مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن، المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب.

وأكد الحاضرون استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف، بما يسهم في إنهاء الموسم المقبل بالشكل المرضي لجميع الأطراف.