الجيش الروسي يواصل استهداف الموانئ وسفن القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء مواصلة استهداف الموانئ والسفن البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات المسلحة الروسية واصلت طوال اليوم تنفيذ ضربات استهدفت الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضافت أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن، كانت تنقل إمدادات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية إلى موانئ أوديسا وتشيرنومورسك، بالإضافة إلى استهداف منشآت البنية التحتية لمحطة الشحنات العابرة، إضافة إلى خزانات وقود مخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء نيكولاييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، تدمير القوات التابعة لها سفينة رفع وإرساء ثقيلة في ميناء نيكولاييف، بالإضافة إلى سفينة شحن كانت في طريقها لإمداد قوات كييف بالعتاد العسكري.