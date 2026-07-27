بلال قنديل يكتب: رسائل

نعيش العمر كله نستقبل رسائل لا تنتهي، منها ما يصل في ورقة ومنها ما ياتي في كلمة ومنها ما يختبئ داخل موقف عابر لا يستغرق سوى لحظات لكنه يغير فينا اشياء كثيرة.

الحياة لا تتحدث معنا بصوت واحد بل ترسل لنا رسائل مختلفة في كل مرحلة وكل شخص نقابله يحمل رسالة وكل تجربة نمر بها تحمل معنى وكل نجاح يخبرنا بشيء وكل خسارة تعلمنا شيئا اخر

هناك رسائل تصل مبكرا لكننا لا نفهمها الا بعد سنوات ورسائل نفهمها في لحظتها لكنها تظل تؤلمنا كلما تذكرناها ورسائل كنا نتمنى الا تصل ابدا لكنها كانت السبب في ان نصبح اقوى واكثر نضجا

تعلمنا الايام ان الناس ليست سواء فمنهم من يرسل لك رسالة امل بمجرد وجوده بجانبك ومنهم من يرسل لك رسالة قاسية تجعلك تعيد حساباتك وتراجع اختياراتك وربما يكون الاثنان قدما لك خدمة لكن كل واحد بطريقته

ورسائل الزمن لا تخطئ ابدا فهي تقول لنا ان كل شيء يتغير وان دوام الحال من المحال وان من يملك اليوم قد يفقد غدا وان من يصبر اليوم قد يحصد غدا وان الايام تدور ولا تتوقف عند احد

وفي كل صباح تصلنا رسالة جديدة تقول ان الفرصة ما زالت موجودة وان البداية ليست مرتبطة بعمر ولا بتاريخ وان من يريد ان يغير حياته عليه ان يبدأ بنفسه قبل ان ينتظر تغير الظروف

اما الفشل فهو ليس نهاية الطريق كما يظن البعض بل رسالة واضحة تقول ان هذه ليست الطريقة الصحيحة وان عليك ان تحاول من جديد بعقل اكثر خبرة وقلب اكثر قوة

والنجاح ايضا يحمل رسالة مهمة وهي الا تغتر بما وصلت اليه لان القمة لا تبقى لاحد ومن يحافظ على نجاحه هو من يعرف ان التعلم لا يتوقف مهما ارتفعت مكانته

واصعب الرسائل هي التي تاتي من اشخاص احببناهم ثم اكتشفنا انهم لم يكونوا كما تصورنا لكنها رغم قسوتها تعلمنا الا نعطي الثقة بلا حدود والا نحكم على الناس بالمظاهر فقط

وهناك رسائل صامتة لا ينطق بها احد لكنها تصل الى القلب مباشرة مثل نظرة امتنان او دعوة صادقة او يد تمتد في وقت الشدة او ابتسامة تزيل عنك هما ثقيلا دون ان يقال حرف واحد

وفي النهاية ستكتشف ان اجمل الرسائل لم تكن تلك التي قرأتها بعينيك بل تلك التي غيرت حياتك دون ان تشعر وجعلتك انسانا افضل واكثر رحمة واكثر وعيا بقيمة الوقت وقيمة الناس وقيمة الايام

فلا تغضب من كل رسالة مؤلمة ولا تفرح بكل رسالة جميلة فلكل رسالة وقتها ولكل موقف حكمته وما كتبه الله لك سيصل اليك في الموعد الذي اختاره بحكمته

فاستقبل رسائل الحياة بقلب مطمئن وعقل واع واعلم ان كل ما تمر به اليوم سيصبح غدا رسالة ترويها لغيرك ليجد فيها املا او درسا او بداية جديدة.