صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

كشف الحكم الدولي المصري أمين عمر كواليس حديثه مع الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسييه، الذي أدار مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، والتي شهدت العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وقال أمين عمر، في تصريحات إذاعية، إن لوتكسييه مر بحالة نفسية صعبة عقب المباراة، موضحًا: "بعد الماتش الحكم كان في حالة صدمة كبيرة، وقعد حوالي 3 أيام في الفندق مش قادر يستوعب اللي حصل، خصوصًا بعد ما جاله أكتر من مليون رسالة وتعليق على حساباته، وكل السوشيال ميديا عنده اتقلبت."

وأضاف: "لما قابلته قالي إنه مش مصدق رد فعل الشعب المصري معاه، وإن اللي حصل أثر فيه جدًا."

وتابع الحكم الدولي: "وأنا قلت له: إحنا خلاص عدّينا الموضوع وربنا يسامحك، لكن في الآخر كل واحد بيتحمل نتيجة قراراته."

وكانت مباراة مصر والأرجنتين في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 قد أثارت جدلًا واسعًا، بعدما ألغى الحكم الفرنسي هدفًا لمنتخب مصر، كما رفض احتساب ركلة جزاء للفراعنة، وهي قرارات تعرضت لانتقادات كبيرة من الجماهير والمحللين، عقب خروج المنتخب المصري من البطولة.