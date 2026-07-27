أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

تشغل أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل اهتمامات ملايين المستخدمين المهتمين بمعرفة أحدث أسعار خدمات الاتصالات في مصر، سواء لباقات الإنترنت المنزلي أو باقات الموبايل أو كروت الشحن، خاصة بعد التعديلات الآخيرة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال مايو الماضي بهدف تطوير البنية التحتية للشبكات وإتاحة باقات جديدة تناسب مختلف فئات المستخدمين.



أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل وكروت الشحن بعد آخر التعديلات

شهد قطاع الاتصالات في مصر خلال الفترة الماضية تحديثًا لهيكل الأسعار، حيث أُطلقت باقات جديدة للإنترنت الأرضي والهاتف المحمول، مع زيادات محدودة على بعض الخدمات تراوحت بين 9% و15%، مقابل تقديم خيارات أقل تكلفة للمستخدمين، في إطار تعزيز الشمول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.



كما أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باقة إنترنت أرضي جديدة بقيمة 150 جنيهًا، بالإضافة إلى باقة محمول بقيمة 5 جنيهات، مع استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي المعلنة على النحو التالي:

50 جيجابايت: 150 جنيهًا.

150 جيجابايت: 260 جنيهًا.

200 جيجابايت: 330 جنيهًا.

250 جيجابايت: 395 جنيهًا.

300 جيجابايت: 460 جنيهًا.

400 جيجابايت: 580 جنيهًا.

500 جيجابايت: 660 جنيهًا.

1500 جيجابايت: 1650 جنيهًا.

وتتنوع هذه الباقات لتناسب الاستخدام المنزلي العادي، والعمل عن بُعد، والدراسة الإلكترونية، بالإضافة إلى البث المباشر والألعاب الإلكترونية، مع الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.



أسعار كروت الشحن

ضمن قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل وكروت الشحن، جاءت أسعار كروت الفكة بعد آخر تحديث كالتالي:

كارت 13 جنيهًا أصبح بـ15 جنيهًا.

كارت 16.5 جنيهًا أصبح بـ19 جنيهًا.

كارت 19.5 جنيهًا أصبح بـ22.5 جنيهًا.

كارت 26 جنيهًا أصبح بـ30 جنيهًا.

وتأتي هذه التعديلات ضمن إعادة تنظيم أسعار بعض خدمات الاتصالات، بينما ظلت خدمات أخرى دون تغيير وفقًا لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أسعار باقات المحمول

تواصل شركات الاتصالات تقديم باقات متنوعة تناسب مختلف الاستخدامات، ومن أبرزها:

باقات فليكس من فودافون

فليكس 45: 1500 فليكس.

فليكس 70: 3000 فليكس.

فليكس 100: 5000 فليكس.

فليكس 150: 9000 فليكس.

باقات WE

تظبيط 46: 1250 وحدة.

تظبيط 58: 2250 وحدة.

تظبيط 105: 5250 وحدة.

كما توفر الشركات باقات مخصصة للإنترنت فقط، تختلف في السعات والأسعار بما يلائم احتياجات المستخدمين.



لماذا ارتفعت أسعار بعض الخدمات؟

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحريك أسعار بعض الباقات الاخير في مايو الماضي جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

ارتفاع تكلفة التشغيل.

زيادة أسعار الطاقة والمحروقات.

ارتفاع سعر الصرف.

زيادة تكلفة إنشاء وتطوير الشبكات.

ارتفاع أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية.

النمو الكبير في استهلاك الإنترنت داخل مصر.

وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على جودة الخدمة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لشبكات الاتصالات.

المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

من أبرز القرارات التي صاحبت تحديث أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل وكروت الشحن، استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية، بما يدعم التحول الرقمي ويضمن استمرار وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية والتعليمية.

كيف تختار الباقة المناسبة؟

يعتمد اختيار الباقة المناسبة على عدة عوامل، أهمها:

متوسط استهلاك الإنترنت الشهري.

عدد أفراد الأسرة.

الاعتماد على مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب الإلكترونية.

طبيعة العمل أو الدراسة عن بُعد.

مقارنة السعة الفعلية بالسعر قبل الاشتراك.

وينصح المستخدمون دائمًا بمتابعة العروض الرسمية التي تعلنها شركات الاتصالات، لأن بعض الباقات قد تتضمن مزايا إضافية مثل منصات المشاهدة أو وحدات مجانية للمكالمات.

لا تزال أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل وكروت الشحن محل اهتمام كبير بين المستخدمين في مصر، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على الإنترنت في مختلف مناحي الحياة. ورغم تعديل أسعار بعض الباقات، فإن الشركات أتاحت خيارات جديدة منخفضة التكلفة، إلى جانب استمرار توفير خدمات مجانية للمواقع الحكومية والتعليمية، بما يحقق توازنًا بين تطوير الشبكات وتلبية احتياجات المشتركين.