قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الأمريكية تعتقل منفذ إطلاق نار جماعي في أريزونا
لن ننساكم.. رئيس الوزراء الإسباني يرد على طفلة من غزة برسالة إنسانية
الببتيدات تدخل مرحلة جديدة في العلاجات.. وتحذير من الاستخدام غير المنضبط
احذر .. الحبس 7 سنوات و غرامة 20 ألف جنيه عقوبة القيادة تحت المخدر
أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات
فورد إكسبيديشن Tremor.. بتصميم SUV كبيرة الحجم
صلاة الشكر على النجاح في الثانوية الأزهرية
أصبحت ناقلتنا الآن.. ترامب يثير الجدل بصورة على متن ناقلة نفط إيرانية
تراجع حاد في أسعار النفط مع انحسار التوترات بين أمريكا وإيران
الرقابة على الصادرات والواردات: حبس وغرامة مليون جنيه لممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص
ترامب يؤجل ضربة واسعة لإيران: مخزون الذخائر الأمريكية يفوق الاحتياجات
أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

أسعار باقات الإنترنت الأرضي
أسعار باقات الإنترنت الأرضي
عبد العزيز جمال

تشغل أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل اهتمامات ملايين المستخدمين المهتمين بمعرفة أحدث أسعار خدمات الاتصالات في مصر، سواء لباقات الإنترنت المنزلي أو باقات الموبايل أو كروت الشحن، خاصة بعد التعديلات الآخيرة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال مايو الماضي بهدف تطوير البنية التحتية للشبكات وإتاحة باقات جديدة تناسب مختلف فئات المستخدمين.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل وكروت الشحن بعد آخر التعديلات

شهد قطاع الاتصالات في مصر خلال الفترة الماضية تحديثًا لهيكل الأسعار، حيث أُطلقت باقات جديدة للإنترنت الأرضي والهاتف المحمول، مع زيادات محدودة على بعض الخدمات تراوحت بين 9% و15%، مقابل تقديم خيارات أقل تكلفة للمستخدمين، في إطار تعزيز الشمول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟

كما أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باقة إنترنت أرضي جديدة بقيمة 150 جنيهًا، بالإضافة إلى باقة محمول بقيمة 5 جنيهات، مع استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي المعلنة على النحو التالي:

  • 50 جيجابايت: 150 جنيهًا.
  • 150 جيجابايت: 260 جنيهًا.
  • 200 جيجابايت: 330 جنيهًا.
  • 250 جيجابايت: 395 جنيهًا.
  • 300 جيجابايت: 460 جنيهًا.
  • 400 جيجابايت: 580 جنيهًا.
  • 500 جيجابايت: 660 جنيهًا.
  • 1500 جيجابايت: 1650 جنيهًا.

وتتنوع هذه الباقات لتناسب الاستخدام المنزلي العادي، والعمل عن بُعد، والدراسة الإلكترونية، بالإضافة إلى البث المباشر والألعاب الإلكترونية، مع الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
كروت الشحن

أسعار كروت الشحن

ضمن قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل وكروت الشحن، جاءت أسعار كروت الفكة بعد آخر تحديث كالتالي:

  • كارت 13 جنيهًا أصبح بـ15 جنيهًا.
  • كارت 16.5 جنيهًا أصبح بـ19 جنيهًا.
  • كارت 19.5 جنيهًا أصبح بـ22.5 جنيهًا.
  • كارت 26 جنيهًا أصبح بـ30 جنيهًا.

وتأتي هذه التعديلات ضمن إعادة تنظيم أسعار بعض خدمات الاتصالات، بينما ظلت خدمات أخرى دون تغيير وفقًا لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أسعار باقات المحمول

تواصل شركات الاتصالات تقديم باقات متنوعة تناسب مختلف الاستخدامات، ومن أبرزها:

باقات فليكس من فودافون

  • فليكس 45: 1500 فليكس.
  • فليكس 70: 3000 فليكس.
  • فليكس 100: 5000 فليكس.
  • فليكس 150: 9000 فليكس.

باقات WE

  • تظبيط 46: 1250 وحدة.
  • تظبيط 58: 2250 وحدة.
  • تظبيط 105: 5250 وحدة.

كما توفر الشركات باقات مخصصة للإنترنت فقط، تختلف في السعات والأسعار بما يلائم احتياجات المستخدمين.
أسعار كروت الشحن

لماذا ارتفعت أسعار بعض الخدمات؟

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحريك أسعار بعض الباقات الاخير في مايو الماضي جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

  • ارتفاع تكلفة التشغيل.
  • زيادة أسعار الطاقة والمحروقات.
  • ارتفاع سعر الصرف.
  • زيادة تكلفة إنشاء وتطوير الشبكات.
  • ارتفاع أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية.
  • النمو الكبير في استهلاك الإنترنت داخل مصر.

وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على جودة الخدمة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لشبكات الاتصالات.

المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

من أبرز القرارات التي صاحبت تحديث أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل وكروت الشحن، استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية، بما يدعم التحول الرقمي ويضمن استمرار وصول المواطنين إلى الخدمات الإلكترونية والتعليمية.

كيف تختار الباقة المناسبة؟

يعتمد اختيار الباقة المناسبة على عدة عوامل، أهمها:

  • متوسط استهلاك الإنترنت الشهري.
  • عدد أفراد الأسرة.
  • الاعتماد على مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب الإلكترونية.
  • طبيعة العمل أو الدراسة عن بُعد.
  • مقارنة السعة الفعلية بالسعر قبل الاشتراك.

وينصح المستخدمون دائمًا بمتابعة العروض الرسمية التي تعلنها شركات الاتصالات، لأن بعض الباقات قد تتضمن مزايا إضافية مثل منصات المشاهدة أو وحدات مجانية للمكالمات.

كيفية توفير باقات الانترنت المنزلي وكروت الشحن

لا تزال أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل وكروت الشحن محل اهتمام كبير بين المستخدمين في مصر، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على الإنترنت في مختلف مناحي الحياة. ورغم تعديل أسعار بعض الباقات، فإن الشركات أتاحت خيارات جديدة منخفضة التكلفة، إلى جانب استمرار توفير خدمات مجانية للمواقع الحكومية والتعليمية، بما يحقق توازنًا بين تطوير الشبكات وتلبية احتياجات المشتركين.

باقات الإنترنت الأرضي باقات الإنترنت الأرضي والموبايل كروت الشحن باقات الإنترنت أسعار باقات الإنترنت الأرضي أسعار كروت الشحن أسعار باقات المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

العمالة غير المنتظمة

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات الصرف

وزير التربية والتعليم

منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2026.. رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الحصول عليها

تنسيق الثانويه الازهريه 2025

الطب 93.69% والذكاء الاصطناعي 84.62%.. مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2026

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

فيديو

محمود عمرو ياسين

محمود عمرو ياسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. ويكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لمحمود ياسين |فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد