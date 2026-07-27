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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد إكسبيديشن Tremor.. بتصميم SUV كبيرة الحجم

فورد إكسبيديشن Tremor
فورد إكسبيديشن Tremor
صبري طلبه

تُعد فورد واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم، إذ تأسست عام 1903 في الولايات المتحدة على يد هنري فورد، واستطاعت خلال أكثر من قرن أن ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع المركبات. 

وقد اشتهرت الشركة بتطوير تقنيات الإنتاج على نطاق واسع، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من السيارات، بدءًا من الفئة الاقتصادية ووصولًا إلى الشاحنات ومركبات الدفع الرباعي.

 فورد إكسبيديشن Tremor

وتحتل عائلة إكسبيديشن موقعًا مهمًا ضمن إنتاج فورد، باعتبارها من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، منها فئة Tremor التي تأتي بتصميم كبير الحجم، مع قدرات الدفع الكلي للطرق الوعرة.

أبعاد فورد إكسبيديشن Tremor

تأتي فورد إكسبيديشن Tremor بنسبة طول بلغت 5,352 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2,404 ملم، في حين يبلغ الارتفاع 1,985 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,111 ملم، ويبلغ الوزن دون ركاب 2,451 كيلوجرامًا.

كما تأتي السيارة فورد إكسبيديشن Tremor مزودة بعجلات من الألومنيوم قياس 18 بوصة في الأمام والخلف، إلى جانب مصابيح تعمل بتقنية LED، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، ومرايات مزودة بإشارات كهربائية.

محرك فورد إكسبيديشن Tremor

تعتمد السيارة على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بتصميم V6 وسعة 3.5 لتر مزود بشاحنين توربينيين، بينما يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

وتنقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع رباعي 4WD، بينما يولد المحرك قوة تبلغ 440 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 691 نيوتن متر، كما تسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ 9.8 كيلومتر لكل لتر.

 فورد إكسبيديشن Tremor

تجهيزات فورد إكسبيديشن Tremor

تأتي السيارة بنظام تكييف الهواء أوتوماتيكيًا مع 3 مناطق مستقلة للتحكم بدرجات الحرارة، ونظام صوتي يضم 10 سماعات، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه قياس 13.2 بوصة، مع شاشة عرض إضافية بقياس 24 بوصة.

وزودت فورد إكسبيديشن Tremor بحزمة متنوعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تتوفر وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، بالإضافة إلى وسائد جانبية أمامية وستائر هوائية على جانبي المقصورة.

كما تضم السيارة فورد إكسبيديشن Tremor بنظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني، فضلًا عن نظام مراقبة النقطة العمياء.

وتشمل تجهيزات السلامة أيضًا نظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، إضافة إلى مكابح الطوارئ الذاتية، كما توفر السيارة نظام مراقبة المسار، وحساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

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