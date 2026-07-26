بمدى 650 كم.. ماذا تقدم أفاتار 07 Pro+ EV؟

نجحت أفاتار في ترسيخ حضورها بين مصنعي السيارات الكهربائية في العالم، بعدما قدمت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الطرازات التي تعتمد على أحدث تقنيات القيادة الكهربائية وأنظمة التشغيل الذكية.

وتأتي أفاتار 07 من أشهر الاصدارات المقدمة عالميًا، والتي انطلقت بعدة فئات من بينها Pro+ EV التي تعد واحدة من أبرز النسخ التي تجمع بين مدى قيادة طويل وأداء قوي، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

أفاتار 07 Pro+ EV

أبعاد أفاتار 07 Pro+ EV

تعتمد أفاتار 07 Pro+ EV على تصميم رياضي، ويبلغ طول السيارة 4,825 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,980 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,620 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,940 مم، ويبلغ الوزن الفارغ للسيارة 2,315 كجم، كما زودت بسقف زجاجي بانورامي، إلى جانب مقابض أبواب مخفية تتماشى مع الطابع العصري للتصميم.

محرك أفاتار 07 Pro+ EV

تعتمد السيارة أفاتار 07 Pro+ EV على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل تضم محركًا كهربائيًا واحدًا، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع خلفي للعجلات، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 338 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 365 نيوتن متر.

أفاتار 07 Pro+ EV

بطارية كبيرة بمدى قيادة يصل إلى 650 كم

تستفيد أفاتار 07 Pro+ EV من بطارية تبلغ سعتها 82.16 كيلوواط ساعة، ما يسمح لها بقطع مسافة تصل إلى 650 كيلومترًا بالشحنة الواحدة وفق الأرقام المعلنة.

كما تدعم السيارة خيارات شحن متعددة، إذ يستغرق الشحن بالتيار المتردد من 0 إلى 100% نحو 14.5 ساعة، بينما يمكن باستخدام الشحن السريع بالتيار المستمر رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80% خلال 10 دقائق فقط.

أفاتار 07 Pro+ EV

أداء أفاتار 07 Pro+ EV

توفر أفاتار 07 Pro+ EV مستويات أداء تتناسب مع فئة السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات، حيث تستطيع التسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.3 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر في الساعة.