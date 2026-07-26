سباق الساعات الذكية.. تقرير يكشف عقبات سامسونج في السيطرة على سوق الصحة الرقمية

استعرض موقع "سي نت" (CNET) التقني المتخصص تجربة المراجعة الميدانية الحية والمستمرة للهاتف القابل للطي الجديد "جالاكسي زد فولد 8" (Galaxy Z Fold 8) من إنتاج شركة "سامسونج" (Samsung)، كاشفاً عن تفاصيل التصميم الهيكلي الجديد الملقب بهاتف "جواز السفر" والأداء التجريبي للجهاز.

التصميم الهيكلي وشاشة العرض الجديدة

وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" الإخباري في مراجعته الحية الصادرة اليوم، قدمت سامسونج تصميماً معاد صياغته بالكامل لجهاز Galaxy Z Fold 8 بنسبة أبعاد 4:3 للشاشة الداخلية الواسعة بمقاس 7.6 بوصات ونسبة 16:10 للشاشة الخارجية بمقاس 5.5 بوصات؛ مما يمنح الجهاز هيكلاً مدمجاً يشبه أبعاد "جواز السفر" ويوفر أريحية أكبر أثناء التصفح والكتابة.

وأوضح التقرير الفني أن الجهاز يعتمد على شاشة من نوع Flex Titanium المطورة، والتي ساهمت في تقليل سماكة الهاتف وزيادة متانته، إلى جانب تقليل بروز خط الطي في المنتصف بأسلوب يجعل من الصعب ملاحظته أثناء الاستخدام والتنقل بين التطبيقات.

منظومة التصوير وكفاءة البطارية

وأفادت البيانات التفصيلية المنشورة في المراجعة بأن هاتف Galaxy Z Fold 8 يأتي مع كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل للعدسة الرئيسية العريضة والعدسة فائقة الاتساع، مع استبعاد عدسة التقريب (Telephoto) بداخل هذا الطراز.

ويتضمن الهاتف بطارية بسعة 4800 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط؛ حيث تخضع البطارية لاختبارات الاستهلاك اليومي مكثفة لتحديد قدرتها التشغيلية الصريحة تحت مظلة ظروف التشغيل المختلفة.

الأسعار المُعتمدة ومواعيد التوفر بالأسواق

وأشار التقرير الإخباري لموقع CNET إلى أن سعر هاتف Galaxy Z Fold 8 يبدأ رسمياً من 1900 دولار أمريكي؛ حيث أتيحت الأجهزة للحجز المسبق عقب المؤتمر الصحفي المباشر الذي أقيم بمدينة لندن، تمهيداً لوصولها للأسواق والمتاجر الرسمية اعتباراً من 7 أغسطس القادم.

وتواصل أطقم الاختبار التقنية بموقع CNET تقييم استجابة البرمجيات وتعدد المهام (Multitasking) بالهاتف، تمهيداً لإصدار التقييم والتقرير النهائي الكامل حول كافة الجوانب الفنية للجهاز.