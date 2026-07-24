أسعار ومواصفات ساعات سامسونج الجديدة Galaxy Watch Ultra 2 وWatch 9

أعلنت شركة سامسونج، رسميا عن أحدث إصداراتها من الأجهزة القابلة للارتداء، وهما ساعتا Galaxy Watch Ultra 2 وGalaxy Watch 9.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، تعتمد الساعتان على معالج كوالكوم Snapdragon Wear Elite (SDW6100) خماسي النواة بتقنية تصنيع 3 نانومتر، ما يوفر تحسينات كبيرة في سعة البطارية، وسطوع الشاشة، وكفاءة الأداء.

مواصفات Galaxy Watch Ultra 2

تأتي ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch Ultra 2 باعتبارها الساعة الذكية الأقوى والأكثر تحملا في مجموعة Galaxy، وتستهدف منافسة Apple Watch Ultra 3 مباشرة.

وتتوفر الساعة بحجم واحد يبلغ 47 ملم، مع الاحتفاظ بالهيكل المصنوع من التيتانيوم المقاوم للصدمات في الجيل السابق، مع تقليل سماكتها بنسبة 12%.

وتضم الساعة شاشة Super AMOLED من زجاج Sapphire Crystal بحجم 1.52 بوصة، مع سطوع يصل إلى 5000 شمعة، وهو مستوى مخصص للاستخدام في الظروف الخارجية والإضاءة القوية.

كما زودتها سامسونج ببطارية ضخمة بسعة 800 مللي أمبير في الساعة، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالإصدار السابق من سلسلة Ultra.

ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch Ultra 2

ولمحبي الرياضات الخارجية والأنشطة القاسية، أضافت سامسونج وضع Trail Run الجديد الذي يراقب الارتفاع وتأثيرات التضاريس أثناء الجري، إلى جانب نظام Nutrition Alert الذي يقدر فقدان السوائل عبر العرق لتقديم إرشادات حول الترطيب.

كما أصبحت الساعة جاهزة للغوص بفضل حصولها على معايير IP69K و10ATM وEN13319، وتأتي مع تطبيق Ultra 2 Diving الذي يتتبع تلقائيا عمق الغوص، ومدة الغوص، ودرجة حرارة المياه تحت سطح البحر.

مواصفات Galaxy Watch 9

تركز Galaxy Watch 9 على الاستخدام اليومي ومتابعة الصحة والراحة، وتتوفر بإصدارين بحجم 40 ملم و44 ملم، مع هيكل من الألومنيوم وشاشة تصل إلى سطوع 3000 شمعة.

وتبلغ سعة البطارية 390 مللي أمبير في الساعة لإصدار 40 ملم، و445 مللي أمبير في الساعة لإصدار 44 ملم.

وتعمل الساعتان بنظام Wear OS 7 مع واجهة سامسونج One UI 9 Watch، كما تحتويان على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجابايت، وتوفر Galaxy Watch Ultra 2 مساحة تخزين تبلغ 64 جيجابايت، بينما تأتي Galaxy Watch 9 بسعة 32 جيجابايت.

Galaxy Watch 9

مزايا الصحة والذكاء الاصطناعي

تشترك الساعتان في مجموعة من مزايا تتبع الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مستشعر سامسونج BioActive، وتشمل:

- ميزة اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

- مؤشر Heart Health Score لتقييم صحة القلب.

- ميزة Daily Cardio Load لمتابعة الحمل القلبي اليومي والمساعدة في تحسين التعافي بعد التمارين.

- ميزة متابعة التعرض للضوضاء المحيطة لحماية السمع.

الأسعار وموعد التوفر

بدأت سامسونج استقبال الطلبات المسبقة على Galaxy Watch Ultra 2 وGalaxy Watch 9 اعتبارا من اليوم، على أن يبدأ توفرهما العام في الأسواق يوم 7 أغسطس.

في الولايات المتحدة، يبلغ سعر Galaxy Watch Ultra 2 نسخة LTE نحو 699 دولارا، بينما يبدأ سعر Galaxy Watch 9 من 379 دولارا لإصدار 40 ملم بتقنية Bluetooth، ومن 430 دولارا لإصدار LTE.