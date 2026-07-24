كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا

يتزايد بحث المواطنين عن طريقة استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا، خاصة مع اقتراب مواعيد تجديد تراخيص المركبات، وذلك بعد اعتماد وزارة الداخلية للشهادة الرقمية كبديل رسمي للشهادة الورقية، في إطار مشروع مرور بلا أوراق الهادف إلى تطوير الخدمات المرورية ودعم التحول الرقمي.

استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات

شهادة إلكترونية بدلا من الورقية

أعلنت وزارة الداخلية أن الشهادة الإلكترونية أصبحت معتمدة بشكل رسمي، نتيجة التعاون بين الوزارة والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال منظومة إلكترونية موحدة تربط قواعد بيانات المرور بالنيابة العامة، بما يضمن تحديث بيانات المخالفات بشكل لحظي ودقيق.

وتتيح هذه المنظومة إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا فور سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة وحدات المرور لاستخراج مستند ورقي.

استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات

إلغاء الشهادة الورقية

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على التحول الكامل إلى الخدمات الرقمية، حيث تم الاستغناء نهائيا عن شهادة براءة الذمة الورقية، وأصبحت جميع إجراءات التحقق تتم إلكترونيا داخل وحدات المرور والمنافذ الجمركية والحدودية، أو من خلال بوابة مرور مصر ، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات مطبوعة.

كما يتيح النظام التحقق الفوري من بيانات الشهادة عبر قاعدة البيانات المركزية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة الإجراءات.

استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات

خطوات استخراج شهادة براءة الذمة إلكترونيا

حددت وزارة الداخلية عددا من الخطوات للحصول على الشهادة، وهي:

سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية.

تسجيل البيانات الشخصية وبيانات المركبة بشكل صحيح.

بعد التأكد من إتمام عملية السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بصورة تلقائية.

وبمجرد إصدارها، تصبح الشهادة متاحة للاستخدام مباشرة، حيث يتم التحقق منها إلكترونيا داخل وحدات المرور والجهات المختصة دون الحاجة إلى طباعتها.

أبرز مزايا الشهادة الإلكترونية

يوفر النظام الجديد العديد من المزايا التي تسهم في تسهيل الخدمات المرورية، من أبرزها:

الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية.

تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

تسريع إجراءات الترخيص وتجديد المركبات.

رفع كفاءة ودقة الخدمات الإلكترونية.

الحد من الأخطاء البشرية ومحاولات التلاعب.

توفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين في الحصول على الخدمات المرورية.

ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.