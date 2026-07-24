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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: مركز أورام دمنهور يحصل على الاعتماد الكامل من GAHAR

الاورام
الاورام
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول مركز أورام دمنهور التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة على الاعتماد الكامل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ليصبح بذلك عدد المنشآت الصحية المعتمدة التابعة للأمانة ثماني منشآت. يعكس هذا الإنجاز التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز يقدم منظومة علاجية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، ويضم تخصصات جراحية متنوعة تشمل جراحات الأورام والمسالك البولية وجراحة الأسنان والوجه والفكين، إلى جانب خدمات العلاج الكيماوي والإشعاعي والطب النووي وعلاج أمراض الدم وأورام الأطفال.

حزمة متكاملة من الخدمات الداعمة

 كما يوفر خدمات تشخيصية متقدمة تشمل الأشعة التشخيصية والتداخلية والمناظير ومعامل الدم الإكلينيكية والباثولوجي.

وأضاف أن المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الداعمة تشمل عيادات الكشف المبكر ضمن المبادرات الرئاسية، والتغذية العلاجية، والعلاج التلطيفي، وعلاج الألم، وبنك الدم، وطوارئ الأورام، وخدمات اليوم الواحد، مما يضمن رعاية صحية شاملة للمرضى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن المركز يتميز بتقديم جراحات أورام الغشاء البريتوني باستخدام تقنية العلاج الكيماوي الحراري المسخن داخل الصفاق (HIPEC)، وهو المستشفى الوحيد التابع لوزارة الصحة الذي يقدم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية. وأشارت إلى أنه استقبل حالات محولة من مختلف المحافظات ونجح في علاج 130 مريضًا منذ تطبيق هذه التقنية.

وسجل المركز خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026 نحو 159 ألفًا و71 زيارة للعيادات الخارجية، و57 ألفًا و997 فحصًا إكلينيكيًا، و26 ألفًا و806 فحوصات باثولوجية، بالإضافة إلى 33 ألفًا و310 جلسة علاج إشعاعي، و26 ألفًا و163 جلسة علاج كيماوي، و2710 عمليات جراحية، واستقبال 9272 حالة بالقسم الداخلي، و4655 حالة بقسم الطوارئ، مما يعكس الإقبال المتزايد وثقة المواطنين في خدماته.

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