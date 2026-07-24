وزير الداخلية اللبناني: قمة الرئيس عون وترامب محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية

قال وزير الداخلية والبلديات اللبنانى أحمد الحجار، إنّ قمة الرئيس عون وترامب محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية الأمريكية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكد وزير الداخلية اللبناني، أنّ لقاء الرئيسين عون وترامب حمل رسالة دعم واضحة للبنان، متابعًا: «نعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها».

وأردف وزير الداخلية اللبناني: «ندعم جهود الرئيس عون لحماية لبنان وصون سيادته وإخراجه من الحرب».

وأشارت الرئاسة اللبنانية، إلى أنّ الرئيس عون اطلع من وزير الدفاع على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في البلدات والقرى الجنوبية وحاجات المؤسسة العسكرية، موضحة، أنّ الرئيس عون بحث مع وزير الداخلية إجراءات الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار.