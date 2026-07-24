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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب
محمد غالي

اسعار الذهب اليوم في مصر شهدت اهتمامات المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب داخل سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

ويحرص الراغبون في الشراء أو البيع أو الاستثمار على متابعة حركة أسعار الذهب بشكل يومي، باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة المدخرات، خاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

ويواصل الذهب تعزيز مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، بفضل قدرته على الحفاظ على القيمة ومواجهة آثار التضخم، ما يدفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى زيادة الإقبال عليه، لا سيما خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 سجل 6,825 جنيها  6,765 جنيها 
عيار 21 سجل 5,970 جنيها  5,920 جنيها 
عيار 18 سجل 5,115 جنيها  5,075 جنيها 
عيار 14 سجل 3,980 جنيها  3,945 جنيها 
الجنيه الذهب 47,760 جنيها 47,360 جنيها 
الأونصة بالجنيه 212,215 جنيها  210,435 جنيها 
الأونصة بالدولار  4,022.69 دولارا  

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط، فضلا عن مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي.

كما تلعب التطورات الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية الكبرى دورا محوريا في تحديد اتجاهات المعدن الأصفر، إذ يرتفع الطلب على الذهب خلال فترات الأزمات والتوترات العالمية، باعتباره أحد أكثر الأصول أمانا للحفاظ على القيمة.

وفي المقابل، قد تتراجع جاذبية الذهب لدى المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة أو قوة الدولار الأمريكي، حيث تتجه السيولة إلى الأصول التي توفر عوائد أعلى.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6,825 جنيها للبيع و6,765 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، 5,970 جنيها للبيع و5,920 جنيها للشراء.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 5,115 جنيها للبيع مقابل 5,075 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3,980 جنيها للبيع و3,945 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 47,760 جنيها للبيع و47,360 جنيها للشراء، في حين سجلت الأونصة 212,215 جنيها للبيع و210,435 جنيها للشراء داخل السوق المحلية، بينما بلغ سعر الأونصة عالميا نحو 4,022.69 دولارا.

أسعار الذهب اليوم


الذهب يواصل ترسيخ مكانته كملاذ آمن

يحافظ الذهب على مكانته كأحد أهم الأصول الاستثمارية التي يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات لتنويع المحافظ المالية، لما يتمتع به من قدرة على الحد من مخاطر تقلبات الأسواق والحفاظ على القيمة، وهو ما يجعله خيارا مفضلا للادخار والاستثمار على المدى الطويل.

وتظل تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدد من المتغيرات، أبرزها توجهات السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، وأداء الدولار، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بصورة مباشرة في حركة الأسواق العالمية.

وتكتسب المتابعة اليومية لأسعار الذهب أهمية خاصة للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تسهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة، استنادا إلى المتغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.

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