انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا .. والأرصاد تحذر من اضطراب الأمواج

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة غداً الجمعة 24 يوليو 2026 على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين (2 إلى 3) درجات مئوية.

انكسار الموجة الحارة غدا

أوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ومحيط بأجواء شديدة الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على معظم المناطق.

شبورة صباحية ونشاط للرياح والأتربة

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحية من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد معظم الأنحاء نشاطاً أحياناً للرياح بسرعات تتراوح بين (30 إلى 35 كم/س) تعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل، بينما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

اضطراب الشواطئ ورذاذ خفيف

وعلى صعيد حركة الملاحة البحرية والشواطئ، نبهت الأرصاد إلى نشاط الرياح على بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد - دمياط - العريش)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين (1.5 إلى 2.5) متر، داعية لضرورة اتباع تعليمات السلامة البحرية.

وأشارت الهيئة أيضاً إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وحول درجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة: