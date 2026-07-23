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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنجاء حار على مناطق من السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الخميس- أنه متوقع شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 37 39 25

العاصمة الجديدة 37 39 25

6 اكتوبر 38 40 24

بنها 36 38 24

دمنهور 36 38 24

وادى النطرون 37 39 25

كفر الشيخ 36 38 24

بلطيم 35 38 23

المنصورة 36 38 24

الزقازيق 37 39 25

شبين الكوم 36 38 24

طنطا 35 37 24

دمياط 33 36 24

بورسعيد 32 35 23

الاسماعيلية 37 39 24

السويس 36 38 23

العريش 33 36 24

رفح 33 37 24

رأس سدر 39 41 26

نخل 38 40 23

كاترين 34 36 20

الطور 35 37 28

طابا 35 37 23

شرم الشيخ 40 42 30

الغردقة 39 41 29

الاسكندرية 31 34 23

العلمين 31 35 24

مطروح 31 34 24

السلوم 32 35 25

سيوة 40 42 23

رأس غارب 37 39 28

سفاجا 38 40 30

مرسى علم 38 40 31

شلاتين 33 40 30

حلايب 35 38 29

أبو رماد 41 42 28

مرسى حميرة 37 40 30

أبرق 41 42 28

جبل علبة 41 42 28

رأس حدربة 35 38 29

الفيوم 37 39 24

بني سويف 37 39 24

المنيا 37 39 25

أسيوط 38 40 25

سوهاج 40 41 26

قنا 43 44 26

الأقصر 44 45 29

أسوان 45 46 30

الوادى الجديد 42 43 28

أبوسمبل 44 45 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 32

المدينة 43 30

الرياض 44 31

المنامة 43 34

أبوظبى 44 31

الدوحة 44 35

الكويت 47 34

دمشق 38 18

بيروت 32 27

عمان 31 19

القدس 30 21

غزة 31 26

بغداد 46 30

مسقط 33 28

صنعاء 27 15

الخرطوم 40 28

طرابلس 37 26

تونس 38 24

الجزائر 34 28

الرباط 26 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 29 17

إسطنبول 28 21

إسلام آباد 29 25

نيودلهى 33 26

جاكرتا 33 24

بكين 31 23

كوالالمبور 33 24

طوكيو 34 25

أثينا 30 18

روما 35 18

باريس 30 17

مدريد 34 18

برلين 24 13

لندن 29 16

مونتريال 27 18

موسكو 23 15

نيويورك 28 19

واشنطن 28 17

نواكشوط 32 25

أديس أبابا 22 14

الجمعة طقس شديد الحرارة حار السواحل الشمالية

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