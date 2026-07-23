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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سائق تريلا الإنقاذ : مشغلتش بالي بالفيديو المتفبرك .. وربنا سخرني لنجدته

سائق تريلا
سائق تريلا
هاني حسين

كشف عماد جلال سائق التريلا ، تفاصيل قيامه بإنقاذ سيارة نقل أخرى من الانقلاب على طريق المحلة.

وقال عماد جلال في مداخلة هاتفية في برنامج “ من ماسبيرو ” المذاع على “ القناة الاولى ”، :" وأنا راجع من طريق المحلة فوجئت بسيارة جامبو محملة قطن فيها عطل فني في العفشة وكانت مايلة جامد وكانت هتنقلب وربنا سخرني لإنقاذه وأنقذنا العربية".

وتابع :" مكنتش خايف إن عربيتي يحصل فيها أي حاجة والحمد لله انقذنا العربية الجامبو قبل ما تتقلب".

وأكمل:" مشغلتش بالي بالفيديو المفبرك اللي معمول بالذكاء الاصطناعي  وأنا مكنتش عارف إني متصور ".

وتابع :"البلد كلها بتاعتي كانت مبسوطة باللي انا عملته ".
 

تريسلا سائق تريلا اخبار التوك شو مصر المحلة

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