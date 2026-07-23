سائق تريلا الإنقاذ : مشغلتش بالي بالفيديو المتفبرك .. وربنا سخرني لنجدته

كشف عماد جلال سائق التريلا ، تفاصيل قيامه بإنقاذ سيارة نقل أخرى من الانقلاب على طريق المحلة.

وقال عماد جلال في مداخلة هاتفية في برنامج “ من ماسبيرو ” المذاع على “ القناة الاولى ”، :" وأنا راجع من طريق المحلة فوجئت بسيارة جامبو محملة قطن فيها عطل فني في العفشة وكانت مايلة جامد وكانت هتنقلب وربنا سخرني لإنقاذه وأنقذنا العربية".

وتابع :" مكنتش خايف إن عربيتي يحصل فيها أي حاجة والحمد لله انقذنا العربية الجامبو قبل ما تتقلب".

وأكمل:" مشغلتش بالي بالفيديو المفبرك اللي معمول بالذكاء الاصطناعي وأنا مكنتش عارف إني متصور ".

وتابع :"البلد كلها بتاعتي كانت مبسوطة باللي انا عملته ".

