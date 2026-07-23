واشنطن تدرج 4 أفراد و3 كيانات على قوائم الإرهاب لدعمهم جماعة الإخوان

أعلنت الولايات المتحدة إدراج أربعة أفراد وثلاثة كيانات على قوائم الإرهاب، متهمةً إياهم بتقديم دعم مالي ولوجستي لجماعة الإخوان ، وذلك وفقًا لما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.



وبحسب البيان، شملت القائمة الأفراد: محمود الإبياري، والمقيم في بريطانيا.



خميس زكريا أدلن، والمقيم في تركيا، زيد عصام أحمد الجبوري، والمقيم في تركيا، عبد الله عصام أحمد الجبوري، والمقيم في تركيا.

كما ضمت العقوبات ثلاثة كيانات، من بينها شركة توجه بولد العالمية ومقرها إندونيسيا، وجمعية مدد فلسطين الخيرية، إلى جانب كيان آخر ورد اسمه في بيان وزارة الخزانة الأمريكية.



وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات تستهدف، بحسب البيان، شبكات مالية قالت إنها تقدم الدعم للجماعة.