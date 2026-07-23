بعد ساعات الذروة الحارقة .. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الاقتراب الفعلي لانتهاء الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد، مؤكدة أن الساعات الحالية تمثل ذروة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه على الرغم من استمرار الأجواء الحارقة على أغلب الأنحاء، فإن انفراجة الأجواء وانكسار حدة الحرارة باتا على مقربة من المواطن.

موعد انتهاء الموجة الحارة

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس وأمس الأربعاء، يشهدان أعلى معدلات للحرارة في أول موجات فصل الصيف، حيث تسجل درجات الحرارة في القاهرة ما بين 39 و40 درجة في الظل، بينما تصل المحسوسة إلى 42 درجة نتيجة تأثير الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وبالنسبة لموعد انتهاء الموجة الحارة في مصر أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه لا توجد مؤشرات على استقبال منخفض جوى خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تمر حاليًا بذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وهو ما يعنى استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الفترة المعلن عنها، دون انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

موعد تحسن الأحوال الجوية

تبدأ الموجة الحارة في الانكسار اعتبارا من غد الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيا بمعدل يتراوح بين درجة إلى ثلاث درجات، ويستمر هذا الانخفاض لعدة أيام.

ويصاحب ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الساعات المقبلة ارتفاعا في نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، كما تشهد البلاد نشاط الرياح على معظم الأنحاء.

وشددت الأرصاد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء أغطية للرأس، مع الإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تظل أمرا ضروريا في ظل التقلبات المناخية المتسارعة لضمان الاستعداد لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

الموجة الحارة في القاهرة والمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة الحارة على بعض المناطق بالقاهرة والمحافظات، حيث تُسجل:

ـ القاهرة الكبرى

درجة الحرارة الحالية في الظل: 39°م

درجة الحرارة المحسوسة: 42°م

ـ جنوب الصعيد

درجة الحرارة الحالية: 42°م

درجة الحرارة المحسوسة: 43°م

ويؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة.

لذا يجب اتباع الإرشادات التالية:

ـ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

ـ الإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم

ـ ارتداء غطاء للرأس عند الخروج، مع ارتداء ملابس فاتحة قدر الإمكان.