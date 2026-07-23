عملية سرية في تل أبيب.. الموساد يزعم إفشال مخطط إيراني لاستهداف قيادات إسرائيلية بارزة

زعمت المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في بيان لها أن سلطات الاحتلال أحبطت بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، مؤامرة إيرانية لإرسال عملاء إلى تل أبيب لإلحاق الأذى بمسؤولين إسرائيليين كبار.

وتضمنت الجهود، التي قادتها وزارة الاستخبارات الإيرانية، اللجوء إلى المنظمات الإجرامية، التي بدورها تقوم بتجنيد أشخاص داخل إسرائيل أو يمكنهم دخول دولة الاحتلال لجمع معلومات استخباراتية عن هدف ما، ثم تنفيذ هجوم، وفقا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

قام مجرمان يعيشان في إيران تحت حماية وزارة المخابرات - بابا محوزاده حاجي جعفان، المعروف أيضًا باسم "باباك"؛ ومحمد نديم يائيت، المعروف أيضًا باسم "ناديم" - بتجنيد توروت أوزكور، وهو مجرم يعيش في فرنسا وكان يُعرف باسم "فيليب".

وقد ذكر الموساد أسماء المسؤولين عن باباك ونديم في وزارة المخابرات الإيرانية وهم: أسد الله بهزاد أوسكاري، ووحيد متزومي، ومحمد حسين زوغي، وحميد قاسمي.

يقول الموساد إن أوسكاري قُتل في حملة القصف الإسرائيلية التي استمرت 12 يوماً ضد إيران في عام 2025، وكان شخصية رئيسية في مؤامرات لمهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الموساد إن فيليب كُلِّف بتجنيد خلية من الرعايا الأجانب الذين سيدخلون إسرائيل.

وبحسب البيان، فقد سافر إلى إيران في عدة مناسبات للقاء المسؤولين عن إدارته والحصول على أمواله.

طُرد فيليب من قبل فرنسا، بينما بقي بابك ونديم في إيران.