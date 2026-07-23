ترامب: أدرس شن هجوم يفوق كل الهجمات السابقة على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس إصدار أمر بشن هجوم يفوق كل الهجمات السابقة على إيران، مشيرًا إلى أن القيادة الإيرانية "لم تتلق ما يكفي من الألم بعد".

وأضاف ترامب، في تصريحات حصرية لموقع "أكسيوس"، أنه "على وشك اتخاذ قرار" وأن القوات الأمريكية "مستعدة تماما"، مشيرا إلى اعتقاده بأن قادة إيران يرغبون في التفاوض، لكنهم "ليسوا مستعدين بعد لإبرام اتفاق".

ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه القوات الأمريكية تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران لليلة الـ12 على التوالي، فيما حذر ترامب من أن إيران وحلفاءها الحوثيين سيواجهون "عقابا عسكريا كبيرا" إذا تكررت الهجمات على ناقلات النفط السعودية.

كما نقل "أكسيوس" عن ترامب قوله إن إسرائيل ستنضم إلى أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران "في غضون دقيقتين" إذا طلب منها ذلك، لكنه أكد أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى أحد" لتنفيذ عمليات عسكرية موسعة ضد إيران، مضيفا أن إسرائيل قد تواجه "عواقب" إذا شاركت في تلك الضربات.