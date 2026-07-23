الأرصاد تعلن انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة غدا على هذه المناطق.. وتُحذر من ظاهرتين جويتين

أعلنت الهيئة العامة للأصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غداً الجمعة 24 يوليو 2026، مؤكدة انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة على مناطق شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

حالة الطقس

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقساً مائلاً للحرارة رطباً في الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً رطباً على مناطق من السواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة رطباً ليلاً على أغلب المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة):

القاهرة الكبرى: تسجل الحرارة العظمى 37 درجة مئوية في الظل، بينما تصل المحسوسة إلى 39 درجة.

الوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة، والمحسوسة 45 درجة.

الظواهر الجوية والتحذيرات:

شبورة مائية: تتكون في الفترة من 4 إلى 8 صباحاً على الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

نشاط الرياح والرمال المثارة: تنشط الرياح أحياناً بسرعات تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على أغلب الأنحاء لتلطيف الأجواء ليلاً، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

اضطراب حركة الملاحة والتصيف: تنشط الرياح على بعض الشواطئ (السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، بورسعيد، دمياط، العريش)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

أمطار خفيفة: تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

نسب الرطوبة المتوقعة:

وسجلت متوسطات نسبة الرطوبة أعلى معدلاتها ليلاً على السواحل الشمالية لتتراوح بين 85% و95% (ونهاراً بين 50% و55%)، بينما تسجل في القاهرة والوجه البحري بين 80% و85% ليلاً (ونهاراً بين 35% و40%)، فيما تنخفض في جنوب الصعيد لتسجل بين 35% و30% ليلاً (ونهاراً بين 10% و15%).

تحذير هام: شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، واتباع تعليمات السلامة على الشواطئ للحد من الآثار الناجمة عن ارتفاع الأمواج.