أستون فيلا يضم جارناتشو من تشيلسي.. وبند شراء قد يحول الإعارة إلى صفقة دائمة

أتم نادي أستون فيلا تعاقده مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة تتضمن بندًا يسمح بتحويلها إلى انتقال دائم.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن أستون فيلا استعار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مع خيار شراء مقابل 50 مليون يورو، يتحول إلى بند إلزامي حال استيفاء شروط محددة، أبرزها مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات.

تفعيل بند الشراء

وأضافت الصحيفة أنه في حال تفعيل بند الشراء، سيوقع جارناتشو عقدًا يمتد لأربعة مواسم مع أستون فيلا.

وبدأ جارناتشو مسيرته في صفوف مانشستر يونايتد، حيث تدرج في الفئات السنية قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2022، ثم انتقل إلى تشيلسي في صيف 2025، بعدما كان أستون فيلا من بين الأندية المهتمة بضمه آنذاك.

43 مباراة

وخلال موسمه مع تشيلسي، شارك الدولي الأرجنتيني في 43 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي بشكل دائم داخل تشكيلة "البلوز".

ويأمل أستون فيلا أن يشكل جارناتشو إضافة قوية لخطه الهجومي في الموسم الجديد، خاصة بعد رحيل مورجان روجرز إلى تشيلسي في صفقة قياسية، وتعويضه بضم لاعب الوسط السويسري يوهان مانزامبي.