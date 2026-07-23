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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه .. رينو اوسترال أم ميتسوبيشي إكليبس كروس 2026

رينو اوسترال إم ميتسوبيشي اكليبس كروس
رينو اوسترال إم ميتسوبيشي اكليبس كروس
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 التي تعمل بالوقود، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو اوسترال وميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 63 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 610 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

تضم سيارة رينو اوسترال موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى

محرك رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

تحصل سيارة رينو اوسترال موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو اوسترال موديل 2026

رينو اوسترال موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 570 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 740 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 770 ألف جنيه .

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