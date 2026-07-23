بمحرك 12 سلندر| Nilu27 NILU هايبركار جديدة.. صور

أعلنت شركة NILU عن طرازها الجديد Nilu27 NILU، وتنتمي Nilu27 لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فيراري F80، وماكلارين W1 .

سيارة Nilu27 NILU الجديدة

محرك Nilu27 NILU

تحصل سيارة Nilu27 NILU علي قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6500 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل إلي 860 نيوتن/متر، وقوة 1055 حصان، ومقترن بها علبة تروس مانيوال مكون من 7 سرعات .

سيارة Nilu27 NILU الجديدة

مواصفات Nilu27 NILU

يمتلك محرك سيارة Nilu27 NILU ما يصل إلي 12 بوابة هواء منفردة، وبها نظام Hot-V الذي يعكس مواقع العادم وسحب الهواء لتسهيل التبريد والتبريد المكشوف، وتبرز أنابيب العادم المكشوفة في الخلف بتصميم هندسي معقد يشبه عش الأفاعي وتنتهي بثلاث فتحات عادم مركزية، وبها مثبت شاسية داخلي ألمنيوم مغطى بالسيراميك.

سيارة Nilu27 NILU الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة Nilu27 NILU بها، أنظمة تعليق Pushrod وبريكات كاربون سيراميك من شركة بريمبو، وتفتح الأبواب على شكل أجنحة النورس مثل أستون مارتن فالكيري لتوفر دخول مريح لمقصورة تتسع لراكبين، وبها شاشة رقمية واحدة صغيرة داخل المقصورة تستخدم فقط كمرآة رؤية خلفية متصلة بالكامير .

سعر Nilu27 NILU

سيارة Nilu27 NILU الجديدة

وجدير بالذكر ان الشركة ستصنع 15 نسخة فقط مخصصة للحلبات من طراز NILU، تليها 54 نسخة مرخصة للسير على الطرقات العامة، بأسعار تبدأ من 14.7 مليون ريال سعودي.

تاريخ NILU لصناعة السيارات

سيارة Nilu27 NILU الجديدة

شركة نيلو 27 " Nilu27 " هي شركة سيارات ناشئة أسسها المصمم الشهير "ساشا سيليبانوف" المعروف بتصاميمه لسيارات بوجاتي وكوينيجسيج وزوجته إنا سيليبانوف في عام 2024، وتهدف الشركة لصناعة سيارات خارقة تعتمد على تجربة القيادة الميكانيكية الخالصة وتتحدى هيمنة السيارات الكهربائية .