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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين .. الفاروميو ستلفيو و شانجان يونى تى 2026

الفاروميو ستلفيو و شانجان يونى تى
الفاروميو ستلفيو و شانجان يونى تى
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 التي تعمل بالوقود، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: الفاروميو ستلفيو و شانجان يونى تى موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك شانجان يونى تى موديل 2026

سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 الجديدة 

تحصل سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 177 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان يونى تى موديل 2026

شانجان يونى تى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2026

سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 الجديدة 

تستمد سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 200 حصان، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك
 

سعر الفاروميو ستلفيو موديل 2026

سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 650 ألف جنيه .

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