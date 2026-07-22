أحمد ماهر يكشف كواليس جديدة من «رأفت الهجان»: دعوة للحج وأزمة محمود عبد العزيز قبل العودة للمسلسل|فيديو

كشف الفنان أحمد ماهر عن تفاصيل جديدة من كواليس مسلسل «رأفت الهجان»، مؤكدًا أنه قبل انطلاق تصوير العمل تلقى دعوة لأداء فريضة الحج من خادم الحرمين الشريفين، ضمن مجموعة من نجوم الفن، من بينهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز وزوجته، والفنان الراحل نور الشريف وزوجته، والفنان عمر الحريري.

وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “مودرن mti”، أن الفنان محمود عبد العزيز عاش فترة نفسية صعبة عقب استبعاده من المشاركة في المسلسل، مشيرًا إلى أنه سافر إلى السعودية لأداء العُمرة قبل أن يعود مجددًا للمشاركة في بطولة العمل.

نقلها عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز

وتابع أحمد ماهر أن هذه التفاصيل نقلها عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز شخصيًا، وليست من نسج خياله، مؤكدًا أن تصريحاته لا تهدف إلى الإساءة للفن المصري، وإنما تأتي في إطار سرد ما حدث من وجهة نظره وما رواه له الفنان الراحل.