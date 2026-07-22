قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيق رسمي بشأن الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، والتي أقيمت على ملعب "ميتلايف" وشهدت توترًا كبيرًا عقب صافرة النهاية.

وجاء قرار "فيفا" بعد مراجعة التقارير الرسمية الخاصة بالمباراة، التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدف دون رد وتتويجه بلقب كأس العالم.

إلا أن أجواء الاحتفال بالإنجاز التاريخي سرعان ما تحولت إلى حالة من الفوضى نتيجة اشتباكات اندلعت بين عدد من لاعبي المنتخبين داخل أرض الملعب.

أحداث نهائي كأس العالم 2026

بحسب ما أظهرته اللقطات التلفزيونية، بدأت الأزمة بعد لحظات قليلة من إطلاق الحكم صافرة النهاية، عندما نشبت مشادة كلامية بين لاعب الوسط الإسباني رودري والمدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا.

ومع تصاعد التوتر، حاول المدافع الإسباني إريك جارسيا التدخل لاحتواء الموقف، إلا أن الأمور اتجهت نحو مزيد من التصعيد.

وشهدت الدقائق التالية تدخل عدد من لاعبي المنتخبين، حيث دخل الأرجنتيني لياندرو باريديس على خط المواجهة، قبل أن تتوسع المشادة إلى اشتباك جماعي محدود.

كما أظهرت المشاهد حدوث احتكاكات بدنية بين بعض اللاعبين، من بينهم باريديس وتياجو ألمادا من الجانب الأرجنتيني، وعدد من لاعبي المنتخب الإسباني، وعلى رأسهم جافي.

وسرعان ما تدخل أفراد الأجهزة الفنية وبعض اللاعبين لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأحداث، لينتهي الاشتباك بعد دقائق من التوتر وسط حالة من الاستياء داخل المعسكرين.

قرار فيفا بشأن نهائي كأس العالم

أسفرت الواقعة عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه لياندرو باريديس، بعدما اعتبر الحكم تصرفاته مخالفة للوائح الانضباط.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان رسمي أنه قرر تكليف مدعٍ عام متخصص في القضايا الانضباطية والأخلاقية للتحقيق في الوقائع التي حدثت بعد المباراة، وذلك وفقًا للوائح الانضباط المعمول بها داخل "فيفا".

ويهدف التحقيق إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي طرف يثبت تورطه في مخالفة القوانين واللوائح.

ومن المنتظر أن يحدد التحقيق الذي يجريه "فيفا" ما إذا كانت هناك عقوبات إضافية ستُفرض على لاعبين أو مسؤولين آخرين شاركوا في الأحداث.

ويترقب الشارع الرياضي العالمي نتائج التحقيق خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الواقعة جاءت في ختام واحدة من أبرز نسخ كأس العالم، ما جعلها محط اهتمام واسع من وسائل الإعلام والجماهير حول العالم.