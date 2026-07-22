إصابة سيدة وشاب بلدغات ثعابين بالغربية .. و«الصحة» توفّر أمصال علاجهما

شهد مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم إصابة سيدة وشاب بلدغات ثعابين بشكل مفاجئ بقريتي الرجبية والجميزة مما تسبب في تعرضهما لوعكه صحية نقلا علب أثرها إلي طوارئ مستشفي السنطة وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بإصابة السيدة والشاب بنطاق قريتي الجميزة و الرجبية بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحيتين لتلقي العلاج والأمصال بالتنسيق مع وزارة الصحة .

توفير أمصال



وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.