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منع تكرار البيانات وتوحيد الخرائط .. كيف يُغير الرقم القومي المُوحّد مستقبل العقارات؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

منع تكرار البيانات وتوحيد الخرائط .. كيف يُغير الرقم القومي المُوحّد مستقبل العقارات؟

العقارات
العقارات
حسن رضوان

أرسى قانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات، إطارًا تشريعيًا جديدًا لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لإدارة البيانات العقارية في مصر، من خلال استحداث قاعدة بيانات قومية إلكترونية تمنح كل عقار رقمًا موحدًا وفريدًا غير قابل للتكرار، بما يتيح تحديد هويته وربطه بالخرائط الرقمية الرسمية للدولة.

ونصّ القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتضمن رقمًا قوميًّا موحدًا لكل عقار يميزه عن غيره، على أن يرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من خلال البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، بما يعزز دقة البيانات ويرفع كفاءة إدارة التخطيط العمراني والخدمات المرتبطة بالعقارات.

إتاحة البيانات المكانية والنصية الخاصة

وحدّد القانون الجهة المختصة، التي يصدر بتحديدها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لتتولى إتاحة البيانات المكانية والنصية الخاصة بالرقم القومي العقاري، وإدارة آليات الاستفادة منه والتعامل به، وضمان استدامة تحديثه واستخدامه ضمن المنظومة الرقمية للدولة.

واستثنى القانون من نطاق تطبيقه العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية المرتبطة بشؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات التي يحددها قرار مجلس الوزراء، كما لا تسري أحكامه على العقار بالتخصيص.

ووفقًا للقانون، يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات المعنية، وضع مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، وتحديد الوسائل التي تضمن التعريف بهويته، بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية الخاصة بكل عقار.

 تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي

كما تشمل مهام الجهات المعنية وضع آليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد بما يتوافق مع التغيرات التي تطرأ على العقارات، سواء نتيجة أعمال البناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج أو غيرها من التعديلات التي تؤثر على الحالة العقارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ويمثل القانون خطوة نحو بناء منظومة عقارية رقمية متكاملة، تهدف إلى توحيد بيانات العقارات، وتحسين كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، ودعم التحول الرقمي في إدارة الأصول العقارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير البنية المعلوماتية وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة.

الرقم القومي الموحد للعقارات منظومة وطنية البيانات العقارية قاعدة بيانات قومية إلكترونية

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