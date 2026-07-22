اليوم .. انقطاع المياه عن هذه المناطق في بني سويف لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن ضعف و انقطاع المياه عن مدينة و مركز ببا وذلك اليوم الأربعاء الموافق 2026/7/22 من الساعة 8 مساء و حتي الساعة 2 صباح يوم الخميس الموافق 2026/7/23 لمدة 6 ساعات، وذلك لوجود أعمال تطهير بيارة المياه العكر بمحطة مياه كفر ناصر بمركز ببا.

وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.