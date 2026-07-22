خطوات التقديم لعلاج المدمن من خلال صندوق مكافحة الإدمان

يوفر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً، ووفقاً للمعايير الدولية، وفي سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عبر الخط الساخن رقم "16023" وتُقدم الخدمات العلاجية من خلال مراكز "العزيمة" التابعة للصندوق أو المراكز الشريكة مع الخط الساخن.

خطوات التقدم للعلاج

يتصل الشخص المريض أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن رقم "16023" الخاص بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

يقوم بالرد على المكالمات الواردة فريق متخصص ومؤهل.

يتم تحويل المرضى إلى المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو المراكز الشريكة مع الخط الساخن "16023".

توفير خدمات العلاج الدعم النفسي والخدمات الطبية، بالإضافة إلى برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.

يوفر الصندوق 35 مركزاً علاجياً متخصصاً في 20 محافظة حتى الآن.

كما يتم توفير المشورة ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وفي سرية تامة.

كذلك توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن جميع الخدمات العلاجية تُقدم لأي مريض إدمان مجاناً وفي سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.

قاعات تأهيل ودعم نفسي

وتتضمن مراكز "العزيمة" التابعة للصندوق قاعات تأهيل ودعم نفسي، وصالات للألعاب الرياضية، ومساحات خضراء، وغيرها من المكونات التي تضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم ، حيث تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وتتضمن المراكز ملاعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات "جيم" وقاعات موسيقى ومسرح ومكتبات ومطاعم.

كما توجد ورش تدريب مهني لتعليم المتعافين حرفاً مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل".