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«شبانة» يكشف مفاجآت «الكاف»: زيادة أندية دوري الأبطال.. ورعاة أمريكيون لأول مرة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شبانة» يكشف مفاجآت «الكاف»: زيادة أندية دوري الأبطال.. ورعاة أمريكيون لأول مرة

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي أبدى تعاونًا كبيرًا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بالموافقة على المشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد تغييرات كبيرة على المستوى التسويقي والتنظيمي.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "نوجه الشكر للنادي الأهلي على موافقته المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، فهو البطل التاريخي للمسابقة، وموافقته تؤكد تعاونه مع الكاف في خطته لتعظيم موارد البطولة".

وأضاف: "الكاف يسعى للاستفادة من القيمة التسويقية الكبيرة للأهلي، ولأول مرة ستدخل شركات رعاية أمريكية إلى دوري أبطال أفريقيا، وهي نفس الشركات التي شاركت في رعاية بطولة كأس العالم للأندية".

وتابع: "باتريس موتسيبي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بجنوب أفريقيا، للإعلان عن القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي للكاف خلال اجتماعه الأخير".

ونفى شبانة ما تردد بشأن عدم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في الولايات المتحدة بسبب أزمة التأشيرات، مؤكدًا أن الاجتماع عُقد بالفعل، وتم خلاله اعتماد عدد من القرارات المهمة التي سيتم الكشف عنها رسميًا خلال المؤتمر الصحفي.

وأشار إلى أن من أبرز القرارات المنتظرة زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب مناقشة إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة كل أربع سنوات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الكاف أرجأ طلب القوائم النهائية للأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، انتظارًا لحسم قرار زيادة عدد الفرق، موضحًا أن المؤتمر سيشهد أيضًا الإعلان عن مشاركة عدد من الأندية الكبرى، على رأسها الأهلي المصري، والصفاقسي التونسي، والرجاء المغربي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

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