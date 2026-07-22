نادٍ سعودي كبير يستهدف ضم مصطفى شوبير بعد تألقه في كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اهتمام أحد الأندية الكبرى في دوري روشن للمحترفين بالتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة "الوئام" السعودية، فإن أحد كبار أندية الدوري السعودي بدأ تحركاته لبحث إمكانية التعاقد مع الحارس الدولي، حيث جرت اتصالات ومحادثات أولية لاستكشاف موقف الأهلي من الاستغناء عن اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

ويأتي اهتمام النادي السعودي بعد الأداء اللافت الذي قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر في مونديال 2026، إذ شارك أساسيًا في خمس مباريات، وساهم في وصول "الفراعنة" إلى دور الـ16، ليحظى بإشادة واسعة على المستويين العربي والدولي.

كما حقق شوبير إنجازًا فرديًا خلال البطولة، بعد ما احتل المركز الثامن بين 145 حارس مرمى شاركوا في كأس العالم، وهو ما عزز من قيمته الفنية وجذب أنظار عدد من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

وكان مصطفى شوبير قد أكد في تصريحات سابقة أن الاحتراف الخارجي يمثل حلمًا لأي لاعب، لكنه شدد في الوقت ذاته على ارتباطه بالنادي الأهلي، موضحًا أن أي عرض رسمي سيُناقش من خلال إدارة النادي، باعتبارها الجهة صاحبة القرار في مستقبله.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب موقف الأهلي من العروض المحتملة، خاصة مع تمسك الجهاز الفني بالحفاظ على العناصر الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد.