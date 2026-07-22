200 مليار دولار .. العراق يُعلن عن صفقات مدوّية في قطاع النفط

كشف وزير النفط العراقي باسم محمد خضير عن إجمالي إنتاج بلاده من النفط يوميا، مؤكدا أن بغداد تنتج 4 ملايين و800 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، وستشهد السنوات الخمس المقبلة قفزات كبيرة.



وأوضح وزير النفط العراقي في مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الحكومي مساء الثلاثاء، أن بغداد وقعت 7 عقود كبيرة لاستثمار النفط والغاز مع شركات أمريكية تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار.

وأضاف أن هذه العقود التي أُبرمت مع شركات، أبرزها شيفرون، وهاليبرتون، وكي جي إم، وشلمبرجير، وغيرها، ستعزز مكانة العراق النفطية والغازية، خاصة أن هناك 22 شركة عالمية تعمل حاليًا في 44 حقلًا ورقعة نفطية في أرجاء البلاد".

وأشار خضير إلى أن "العراق يسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز خلال الفترة بين عامي 2030 و2031، وحققنا الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات النفطية، أبرزها الكيروسين والبنزين".

ونوّه الوزير العراقي إلى أن بغداد لديها حوار جاد وفاعل مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والحكومة العراقية تصر على أن يأخذ العراق حصته التي يستحقها بعد 40 إلى 50 سنة من الحروب والدمار"، مضيفًا: "حوارنا مع أوبك هو لفتح سقف الإنتاج بمقدار معين من أجل زيادة الإنتاج والصادرات لجلب أموال للعراق".



وقال وزير النفط العراقي إن بلاده لديها حاليًا حوار مع تركيا لتجديد اتفاقية تصدير النفط العراقي عبر جيهان، كما أن هناك حوارًا للعمل على دخول شركات تركية لتطوير الحقول النفطية والغازية، ونعمل مع حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم لدعم عمليات إنتاج وتصدير النفط الخام".

وذكر وزير النفط: "لدينا خطط لإنشاء خطوط أنابيب لنقل النفط الخام من جنوبي العراق باتجاه موانئ جيهان وبانياس والعقبة، ووقعنا عقودًا مع شركات عالمية لتنفيذ هذه المشروعات".