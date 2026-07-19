قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 دقيقة | تعادل سلبي وهدف ضائع في مباراة إسبانيا والأرجنتين بنهائي كأس العالم
خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45
20 دقيقة | تعادل سلبي وهدف ضائع من إسبانيا ضد الأرجنتين نهائي كأس العالم
5 سيارات SUV تحمل العلامة الصينية في مصر.. اعرف الأسعار
طائرات F-16 وF-35 تتجه نحو الشرق الأوسط.. ماذا يعني تحريك أمريكا مقاتلاتها للمنطقة؟
انفجارات قوية تهز ضواحي أربيل بكردستان العراق
تأجيل محاكمة 20 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في أوسيم لـ 21 سبتمبر
محمد حجازي: الاستثمار الزراعي في تنزانيا يعزز الأمن الغذائي ويوفر احتياجات مصر المائية
ترامب: وقف إطلاق النار هذا الأسبوع أو تصعيد كبير
مش كوبري للأهلي.. رسالة من حسام عبد المجيد قبل احترافه في بلغاريا
الجيش الكويتي: أضرار جسيمة وحرائق في منشآت حيوية جراء الهجمات الإيرانية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 161 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات قوية تهز ضواحي أربيل بكردستان العراق

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجار في ضواحي أربيل بكردستان العراق.

وفي وقت سابق ؛ كشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق أن قوات التحالف الدولي تمكنت ، من إسقاط 8 طائرات مسيّرة مفخخة في أجواء مدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وذكر الجهاز في بيان له  أن عملية إسقاط الطائرات تمت في الفترة الممتدة من الساعة 4:19 وحتى الساعة 5:25 صباحا، مؤكداً أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

وكانت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قد أعلنت في وقت لاحق ، تعرض مدينة أربيل لهجوم بطائرات مسيرة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، وفقا لمديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

وتشهد أربيل خلال الفترة الأخيرة تكرارا للهجمات بالطائرات المسيرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.

وتعد المدينة مقرا لعدد من المنشآت التابعة للتحالف الدولي، ما يجعلها هدفا متكررا لمثل هذه الهجمات، بينما تؤكد سلطات إقليم كردستان العراق استمرار التنسيق مع قوات التحالف لتعزيز منظومات الدفاع الجوي والتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الإقليم.

العراق أربيل كردستان قوات التحالف الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

ترشيحاتنا

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

كلية الشرطة متخصصين

من حلم الشرف إلى واقع الإنجاز.. دليلك الكامل للتقديم بكلية الشرطة متخصصين 2026

المدارس الرياضية العسكرية

التقديم للمدارس العسكرية الرياضية 2026.. دليل الشروط والمستندات وخطوات القبول

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد