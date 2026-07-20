بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أنه سيتم منح المواطنين عطلة وطنية بمناسبة احتفالات منتخب الأرجنتين بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

وقال ميلي عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، إن القرار يأتي "نظرًا للاهتمام الكبير بالاحتفال بالإنجاز الذي حققه منتخب الأرجنتين"، موضحًا أن موعد العطلة سيُحدد بعد أن يحسم اللاعبون والجهاز الفني موعد الاحتفال الرسمي، ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وجاء إعلان الرئيس الأرجنتيني عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في نهائي كأس العالم 2026.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حسم المباراة بهدف دون رد، ليطيح بحامل اللقب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي.

وقدم المنتخب الإسباني مشوارًا مميزًا طوال البطولة، معتمدًا على أسلوبه القائم على الاستحواذ والسيطرة، قبل أن يختتم حملته العالمية بالفوز على الأرجنتين والتتويج باللقب، في النسخة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.